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Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске
Новости Беларуси. Открытый в 2017 году в местном Центре гигиены и эпидемиологии, он из-за проблем финансирования вынужден был приостановить прием пациентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь денежные вопросы взяло на себя государство, и кабинет снова работает. Рассчитан он прежде всего на наркозависимых потребителей.
Ольга Смирнова, врач-эпидемиолог ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:
Ну и так же мы рассказываем, как бросить, какие есть организации, которые помогут бросить. То есть перенаправляем в психоневрологические диспансеры. Рассказываем, что у нас в городе есть метадоновая заместительная терапия.
Такой прием анонимный. Каждому пациенту выдается свой специальный код и карточка, по которой он бесплатно может получить необходимые материалы.
Солигорск остается одним из лидеров в республике по количеству зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ. В 2017 году в местных аптеках впервые в области начали реализовывать экспресс-тесты для самостоятельной диагностики инфекции.
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Новости Беларуси. Открытый в 2017 году в местном Центре гигиены и эпидемиологии, он из-за проблем финансирования вынужден был приостановить прием пациентов,...
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