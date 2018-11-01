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Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске

01.11.2018 22:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Открытый в 2017 году в местном Центре гигиены и эпидемиологии, он из-за проблем финансирования вынужден был приостановить прием пациентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь денежные вопросы взяло на себя государство, и кабинет снова работает. Рассчитан он прежде всего на наркозависимых потребителей.

Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске

Ольга Смирнова, врач-эпидемиолог ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:
В кабинете работают медицинская сестра, социальный работник и я как руководитель-врач. Мы консультируем по вопросам жизни с ВИЧ, по вопросам безопасного инвенционного поведения, сексуального поведения безопасного. И если мы видим, что человек болен – то есть подозреваем у него туберкулез или еще что-то, скрининг проводим на туберкулез – то мы осуществляем перенаправление в организации здравоохранения.

Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске

Ну и так же мы рассказываем, как бросить, какие есть организации, которые помогут бросить. То есть перенаправляем в психоневрологические диспансеры. Рассказываем, что у нас в городе есть метадоновая заместительная терапия.

Такой прием анонимный. Каждому пациенту выдается свой специальный код и карточка, по которой он бесплатно может получить необходимые материалы.

Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции возобновил работу в Солигорске

Солигорск остается одним из лидеров в республике по количеству зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ. В 2017 году в местных аптеках впервые в области начали реализовывать экспресс-тесты для самостоятельной диагностики инфекции.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Открытый в 2017 году в местном Центре гигиены и эпидемиологии, он из-за проблем финансирования вынужден был приостановить прием пациентов,...
 
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