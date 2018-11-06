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Автобус №9 возобновил движение по прежнему маршруту

07.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Автобус №9 возобновил движение по прежнему маршруту

В связи окончанием ремонтных работ на объекте «Реконструкция теплосети по ул. Варшавской в г. Лида» с 6 ноября текущего года автобусный маршрут №9 возобновил движение по своему прежнему маршруту.

Напомним, что движение автобуса по «девятому» маршруту временно изменилось 2 августа. В прямом направлении транспорт осуществлял движение с ул. Ленинской на ул. Горького (поворот налево возле магазина «Чайка») без заезда на ул. Железнодорожную.

Со вчерашнего дня он начал двигаться по прежнему маршруту.

 
 
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В связи окончанием ремонтных работ на объекте «Реконструкция теплосети по ул. Варшавской в г. Лида» с 6 ноября текущего года автобусный маршрут №9 возобновил...
 
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