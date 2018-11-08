"Говори правду" организует региональные форумы

Марафон мероприятий откроет форум в Бобруйске, запланированный на 11 ноября, 17 ноября - в Бресте , 24 ноября - в Гродно, 8 декабря - в Дзержинске/Фаниполе.





Каждый регион имеет свою местную специфику, которая и будет обсуждаться.





В Бобруйске речь пойдет про развитие условий для малого и среднего бизнеса, о работе товариществ собственников, в Бресте – развитие местных сообществ, решение вопросов ЖКХ, в Гродно – развитие города, через использование туристического потенциала, в Дзержинске/Фаниполе – развитие малых городов.





Общей темой для всех Форумов станет развитие местного самоуправления и участия граждан, построение местных сообществ, прозрачность принятия решений местной власти.





В 2017 году "Говори правду" провела два Форума регионального развития в Витебске и Гомеле, каждый из них собрал более 150 участников со всей области.





По итогам запланированных форумов будут сформулированы предложения для Палаты представителей и министерств.