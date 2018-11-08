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"Говори правду" организует региональные форумы

09.11.2018 17:21 — Разное | Партизан  
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Четыре форума регионального развития проведет "Говори правду" в ноябре-декабре 2018 года. Общая тема форумов - "Как поднять регионы и где людям зарабатывать".

Марафон мероприятий откроет форум в Бобруйске, запланированный на 11 ноября, 17 ноября - в Бресте, 24 ноября - в Гродно, 8 декабря - в Дзержинске/Фаниполе. 

Каждый регион имеет свою местную специфику, которая и будет обсуждаться. 

В Бобруйске речь пойдет про развитие условий для малого и среднего бизнеса, о работе товариществ собственников, в Бресте – развитие местных сообществ, решение вопросов ЖКХ, в Гродно – развитие города, через использование туристического потенциала, в Дзержинске/Фаниполе – развитие малых городов. 

Общей темой для всех Форумов станет развитие местного самоуправления и участия граждан, построение местных сообществ, прозрачность принятия решений местной власти. 

В 2017 году "Говори правду" провела два Форума регионального развития в Витебске и Гомеле, каждый из них собрал более 150 участников со всей области. 

По итогам запланированных форумов будут сформулированы предложения для Палаты представителей и министерств.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Четыре форума регионального развития проведет "Говори правду" в ноябре-декабре 2018 года. Общая тема форумов - "Как поднять регионы и где людям зарабатывать".
 
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