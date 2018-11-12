В Беларуси будут производить стрелковое оружие

По словам главы Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко, работы по организации производства стрелкового оружия уже идут.

Об этом Головченко сообщил на телеканале «Беларусь 1».

Он рассказал также, что в стране собирают стрелковое служебное и гражданское оружие, его образцы демонстрировали на практике.

Белорусские конструкторы изобретают собственные образцы стрелкового оружия. Вскоре под Оршей будет построен объект для изготовления патронов к данному оружию. На предприятии будет собирать, а затем и производить образцы стрелкового оружия.

«Мы, конечно, удовлетворим собственные потребности. Но, как глава государства и требует, нужно зарабатывать в первую очередь валюту за рубежом от продаж. Мы очень тщательно смотрим на этот аспект. Потому что сделать для себя можно достаточно быстро, но гораздо сложнее сделать товар, который будет востребован и который сможет окупиться», - заявил Головченко.

Таким образом, будут осуществляться обеспечение внутренних потребностей Беларуси, и также поставки за рубеж с целью продажи.