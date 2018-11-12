Глубокское райпо банкрот. Его досудебное оздоровление нецелесообразно









Экономический суд Витебской области признал Глубокское районное потребительское общество экономически несостоятельным (банкротом) и вынес решение о его ликвидации в срок до 31 мая 2019 года.





сообщает БелТА. После вступления судебного постановления в силу антикризисный управляющий должен приступить к погашению требований конкурсных кредиторов на сумму около 9,4 миллионов рублей, в том числе предстоит рассчитаться с работниками по зарплате за июнь 2018 года в размере около 15 тысяч рублей, а также ликвидировать задолженность по налогам и сборам более 670 тысяч,БелТА.





По информации антикризисного управляющего Натальи Шваб, требования к должнику заявили около 300 кредиторов, однако это число неокончательное и потенциально может возрасти примерно в два раза. При этом стоимость имущества оценивается почти в 5 миллионов.





Как отметила Наталья Шваб, многочисленные реорганизации райпо сказались на состоянии учета на предприятии, в том числе по регистрации недвижимости, оценке земли. В ходе инвентаризации выявлено много неучтенного имущества.





Основными причинами неплатежеспособности предприятия стали потеря рынков сбыта, значительное превышение расходов над доходами, увеличение задолженности за счет штрафов, пени по налогам и другим обязательным платежам, фактическое прекращение деятельности.





Собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и его ликвидации. Глубокский райисполком и Белкоопсоюз согласились с таким решением. Собрание кредиторов одобрило план ликвидации должника.







