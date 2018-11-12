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Глубокское райпо банкрот. Его досудебное оздоровление нецелесообразно
Предстоит рассчитаться с работниками по зарплате за июнь 2018 года и ликвидировать задолженность по налогам и сборам.
Экономический суд Витебской области признал Глубокское районное потребительское общество экономически несостоятельным (банкротом) и вынес решение о его ликвидации в срок до 31 мая 2019 года.
После вступления судебного постановления в силу антикризисный управляющий должен приступить к погашению требований конкурсных кредиторов на сумму около 9,4 миллионов рублей, в том числе предстоит рассчитаться с работниками по зарплате за июнь 2018 года в размере около 15 тысяч рублей, а также ликвидировать задолженность по налогам и сборам более 670 тысяч,
По информации антикризисного управляющего Натальи Шваб, требования к должнику заявили около 300 кредиторов, однако это число неокончательное и потенциально может возрасти примерно в два раза. При этом стоимость имущества оценивается почти в 5 миллионов.
Как отметила Наталья Шваб, многочисленные реорганизации райпо сказались на состоянии учета на предприятии, в том числе по регистрации недвижимости, оценке земли. В ходе инвентаризации выявлено много неучтенного имущества.
Основными причинами неплатежеспособности предприятия стали потеря рынков сбыта, значительное превышение расходов над доходами, увеличение задолженности за счет штрафов, пени по налогам и другим обязательным платежам, фактическое прекращение деятельности.
Собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и его ликвидации. Глубокский райисполком и Белкоопсоюз согласились с таким решением. Собрание кредиторов одобрило план ликвидации должника.
По словам заместителя председателя Витебского облпотребсоюза Татьяны Назаровой, сейчас торговое обслуживание жителей Глубокского района обеспечивает специально созданное для этого унитарное предприятие «АльянсКоопТорг» Докшицкого райпо. На этом предприятии трудоустроены бывшие работники Глубокского райпо,
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Предстоит рассчитаться с работниками по зарплате за июнь 2018 года и ликвидировать задолженность по налогам и сборам.
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