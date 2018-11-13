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Нацбанк объяснил замедление роста цен в Беларуси в октябре

14.11.2018 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Нацбанк объяснил замедление роста цен в Беларуси в октябре
Фото из открытых источников

Относительно сентября 2018 года цены выросли на 0,5%, октября 2017 года – на 4,9%. Инфляция замедлилась. В сентябре рост цен в годовом выражении составлял 5,6%. 

Замедление годовых темпов роста потребительских цен, по мнению Нацбанка, объясняется двумя причинами: снижением сезонных цен в годовом выражении и умеренным ростом административно регулируемых цен и тарифов.

Так, в III квартале 2018 года не индексировались тарифы на услуги ЖКХ. Также с начала текущего года не изменялась стоимость проезда в городском пассажирском транспорте.

Нацбанк объяснил замедление роста цен в Беларуси в октябре
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В октябре потребительские цены в годовом выражении увеличились на 4,9%.
 
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