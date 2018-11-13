Нацбанк объяснил замедление роста цен в Беларуси в октябре

Относительно сентября 2018 года цены выросли на 0,5%, октября 2017 года – на 4,9%. Инфляция замедлилась. В сентябре рост цен в годовом выражении составлял 5,6%.

Замедление годовых темпов роста потребительских цен, по мнению Нацбанка, объясняется двумя причинами: снижением сезонных цен в годовом выражении и умеренным ростом административно регулируемых цен и тарифов.