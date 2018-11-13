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ИП, адвокатам и нотариусам упростили оплату взносов в ФСЗН. Теперь это можно сделать через ЕРИП

14.11.2018 15:07 — Разное | Tut.by  
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С 14 ноября индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам предоставлена возможность через ЕРИП уплачивать в в ФСЗН обязательные страховые взносы, пени и административные штрафы, сообщили в Минтруда. Раньше через ЕРИП можно было уплачивать только обязательные страховые взносы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, индивидуальные предприниматели смогут уплачивать указанные платежи посредством ЕРИП в ФСЗН и за граждан, которым они предоставляют работу по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, уточняют в ведомстве.

Чтобы провести платеж, нужно выбрать в ЕРИП вкладку «ФСЗН», нажать последовательно вкладки для выбора региона, в котором находится районный (городской) отдел ФСЗН, плательщиком которого вы являетесь.

Дальше нужно выбрать вид платежа (взносы в ФСЗН физ. лиц за себя, взносы ФСЗН физлиц за наемных, пеня в ФСЗН физлиц за себя, пеня в ФСЗН физлиц за наемных, штрафы в ФСЗН физлиц за себя, штрафы ФСЗН физлиц за наемных).

Потом нужно ввести учетный номер плательщика ФСЗН (9 цифр). «Необходимо учитывать, что учетный номер плательщика ФСЗН при уплате платежей за граждан, которым индивидуальные предприниматели предоставляют работу по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам (за наемных) отличается от соответствующего номера, указываемого при уплате платежей за себя", — поясняют в Минтруда.

В ведомстве уточняют, что если при оплате появилось сообщение «Ошибка ЕРИП: незарегистрированный номер плательщика ФСЗН», то это означает, что неправильно указан номер плательщика ФСЗН либо не обновлена база данных плательщиков (обновляется еженедельно). В таком случае для уточнения регистрационных  данных нужно обратиться в районный отдел ФСЗН по месту постановки на учет.

После ввода учетного номера плательщика ФСЗН нужно указать сумму платежа (в белорусских рублях), проверить правильность введенных данных и подтвердить совершение платежа.

Напомним, в Беларуси планируются изменения для индивидуальных предпринимателей. Напомним, ранее ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени в добровольном порядке, а не в обязательном. Эту инициативу поддержали как в Минтруда, так и в Минэкономики.

 
 
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Раньше через ЕРИП можно было уплачивать только обязательные страховые взносы.
 
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