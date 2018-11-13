В Горках пошел снег — ВИДЕО

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По прогнозам синоптиков, сегодня местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -4, +1, днем -2, +3оС.

Завтра обещают облачность, днем с прояснениями. Ночью на большей части области, днем местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ветер неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1, днем -2,+3оС.

16 ноября осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью -3, +2, при прояснениях до -5, днем -1, +4оС.



