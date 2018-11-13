После реформ в лыжном союзе председателя избрали без участия фристайлистов. Козеко подтвердил

В Белорусском лыжном союзе в результате реформ появился председатель. Сайт союза об этом не сообщил, хотя в новой должности Андрей Коваленко пребывает 3 месяца из 12 отведенных. Главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко утверждает, что участия в выборе главы союза федерация фристайла не участвовал, и иронизирует насчет легитимности Коваленко. «А как еще относиться? Имеем то, что имеем», — говорит он.



Николай Козеко. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Напомним, что президент страны и глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Александру Конюку провести реформы в Белорусском лыжном союзе после истории с Антоном Кушниром на Играх в Пхенхчане, которая обличила слабость федерации фристайла на международном уровне.

Предложения Конюка, озвученные им 12 июля во время внеочередной конференции , сводились к изменениям в уставе организации о порядке назначения председателя лыжного союза и его ротационном положении. То есть представители федераций в составе лыжного союза (это федерация фристайла, федерация горнолыжного спорта и сноуборда, федерация лыжных гонок и спортивный клуб прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья) будут ежегодно сменять друг друга на позиции руководителя. Избранной рабочей группе следовало подготовить редакцию текста устава к 1 августа, а после утверждения документа должны были состояться выборы.

Официальный сайт лыжного союза о заседании 12 июля сообщил, а публикаций об изменениях в структуре союза нет до сих пор. Меж тем от федерации фристайла на роль председателя лыжного союза претендовал олимпийский чемпион Алексей Гришин.



Скриншот со страницы skisport.by/news

14 ноября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялась новая внеочередная конференция лыжного союза. На ней председателем признавали Андрея Коваленко.

— Если не ошибаюсь, решение было принято единогласно, — вспоминает Андрей Васильевич о состоявшихся в августе выборах в рамках совета. Он подтвердил, что это мероприятие проходило за закрытыми дверями. — Было предложение насчет Александра Сергеевича Пенигина (председатель Белорусской федерации фристайла. — Прим.ред.). Мы это все обсуждали. Но потом поняли, что предстоящий сезон у фристайлистов такой напряженный, и так далее. И решили, что в этом году я попробую. В этой роли буду находиться, кажется, до 15 августа, надо посмотреть. Затем в должность вступит кто-то другой.

По словам главного тренера сборной Беларуси по фристайлу Николая Козеко, совет, о котором рассказал представитель лыжных гонок Коваленко, проходил в отсутствие фристайлистов.

— Мы находились на сборе за пределами страны, — пояснил Николай Иванович.

— Можно ли тогда считать решение совета легитимным?

— Вообще-то состав совета выбрали только 14 ноября, то есть сегодня, во время внеочередной конференции. А в августе, когда состоялось назначение, совета еще не было.

— Так как же прошли выборы главы союза?

— Могу только сказать, что от фристайла на них никого не было: ни Пенигина, ни Снопкова (Николай Снопков, председатель наблюдательного совета федерации фристайла. — Прим.ред.), ни меня, ни Димы Дащинского. Ну никого! А легитимное решение или нелегитимное… Кто не успел, тот опоздал.

— Ирония?

— А как еще относиться? Имеем то, что имеем. Может, нам и непринципиально, но хотелось бы, чтобы все делалось по букве закона. Вы вспомните: когда речь шла о редакции устава союза, я просил о своем участии в рабочей группе, и предложение удовлетворили. В итоге нам с Пенигиным прислали утвержденную версию нового устава. Мы в ответ внесли свои предложения и несколько позже узнали о статусе документа — он утвержден! Возможно, мы не выразили бы предложений по кандидатуре председателя союза, но сам факт присутствия был бы правильным.



Анна Гуськова и Николай Козеко празднуют победу Ани в женской части соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Фото: Reuters

Отметим, что из всех видов спорта, которые курирует Белорусский лыжный союз, только фристайл неизменно приносит стране олимпийские медали на протяжении 20 лет. Четыре подопечных Николая Козеко стали олимпийскими чемпионами. Это Алексей Гришин, Алла Цупер, Антон Кушнир и Анна Гуськова.

— Николай Иванович, помните, когда вы узнали, что Коваленко — новый председатель?

— Во второй половине августа, когда нацкоманда по фристайлу вернулась со сборов в Минск.

Коваленко не отрицает, что решение о его избрании председателем лыжного союза принималось как раз в те сроки, когда Козеко, Пенигин и другие члены союза среди фристайлистов находились за пределами страны.

— После утверждения устава в течение недели мы созвали совет, — пояснил он. — Ничего закрытого абсолютно нет. Все легитимно. Все как положено.

— Андрей Васильевич, в новой редакции устава прописано, в какой очередности каждая из федераций союза принимает на себя руководство?

— Нет. Прописан только ротационный принцип. Через год определим человека, который далее будет возглавлять союз. В следующий раз моя очередь, как представителя федерации лыжных гонок, придет через три года.