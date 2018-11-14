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Экономика Германии показала рекордное падение
15.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник
фото: betafinance.ru
В третьем квартале этого года крупнейшая экономика Европы выдала худший с 2013 года показатель.
ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении. Сокращение экономики страны происходит впервые за три года, пишет
В связи с провальными показателями третьего квартала власти Германии откорректировали прогнозы по росту экономики. В 2018 году ожидается 1,6% вместо прогнозных 2,3%. На 2019 год прогноз роста еще скромнее - 1,5%.
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В третьем квартале этого года крупнейшая экономика Европы выдала худший с 2013 года показатель.
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