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В третьем квартале этого года крупнейшая экономика Европы выдала худший с 2013 года показатель.

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении. Сокращение экономики страны происходит впервые за три года, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).



Эксперты называют главные риски для экономики Германии, среди которых - торговая политика США (весной Трамп ввел пошлины на европейские сталь и алюминий).



Еще один тормоз для роста германской экономики - требование для автопроизводителей соответствовать новым стандартам по вредным выбросам. Так, Daimler и Volkswagen сократили прогнозы по прибыли из-за проблем с сертификацией новых автомобилей на соответствие новым экологическим стандартам.



Однако даже более серьезным препятствием для роста экономики Германии является сокращение спроса в Китае.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика Германии показала рекордное падение В третьем квартале этого года крупнейшая экономика Европы выдала худший с 2013 года показатель.

Германия выполняет роль основного драйвера европейской экономики. Совместный ВВП стран еврозоны вырос на 0,7% в третьем квартале в ежегодном выражении, что также является худшим показателем с 2013 года.В связи с провальными показателями третьего квартала власти Германии откорректировали прогнозы по росту экономики. В 2018 году ожидается 1,6% вместо прогнозных 2,3%. На 2019 год прогноз роста еще скромнее - 1,5%.