Автосервисам Гродно не хватает сотрудников. Всех толковых «вымывает» Польша и забирает армия?









Свежий пример: в редакцию в октябре обратилось сразу 7 компаний с просьбой о помощи в поиске сотрудников. Мы разместили свое объявление, которое увидело почти 25 000 человек, в основном мужчин, но в результате получили лишь несколько звонков. Такого в нашем опыте еще не было. Что же происходит на рынке труда? Неужели все свободные молодые люди действительно уехали на заработки в Польшу, Германию, США и т.д?





— Уже в прошлом году мы почувствовали отток трудоспособного населения, когда планировали расширить свой штат, — рассказал AutoGrodno.by директор одного из автосервисов, пожелав остаться анонимным. — Но в этом году вопрос стал особенно остро, примерно с лета. Теперь получается, что если раньше я мог расстаться с мастером, который позволял себе лишнее, то сейчас приходится мириться. Я понимаю, что другого на его место не найти.





А ищут автосервисы не только слесарей и специалистов по шиномонтажу, но и администраторов, которым, казалось бы, не нужны глубокие знания по устройству автомобилей.





— Моего автослесаря, которого я интенсивно обучал с весны, на днях забрали в армию. Я понимаю, что через полтора года он не вернется ко мне работать, — говорит Олег, директор СТО «ОК авто». — Одновременно с лета искал ему напарника, а сейчас уже и специалиста вместо него, но кадров вообще нет. Точнее, иногда кто-то приходил, демонстрировал огромные амбиции, а на деле не хотел работать и обучаться новому. Поэтому мы до сих пор в поисках. Настроение такое, проработать зиму самостоятельно, а весной взять на обучение выпускников «7 училища». Но, опять же, и их заберет армия.





— Шесть месяцев ищу специалиста на шиномонтаж. Звонков по объявлениям почти нет. Когда звонят, говорят сразу про деньги, но работать в этой сфере не умеют, обучаться не хотят, а когда понимают, что шиномонтаж — это тяжелая работа, разговор заканчивается. До реального обсуждения зарплаты диалог даже не доходит. Хотя хороший специалист у нас бы и хорошо зарабатывал, да даже человек, готовый трудиться и обучаться, — описывает ситуацию Евгений, руководитель сервиса «АБ-Тренд».









— С лета не могу подобрать себе администратора, который бы помогал вести дела, общаться с клиентами. После объявления на АвтоГродно было два звонка, но меня тогда на месте не было, и желающих просили перезвонить буквально через час. Ни один из них не перезвонил, — говорит Денис, руководитель станции «СтартерОК».





Не менее сложная ситуация в смежных областях — в сфере продажи автомобилей.





— Мы с лета ищем специалиста по продаже автомобилей в нашем салоне, — говорит руководитель «Park Haus» Александр. — Все это время наши объявления о вакансии размещены в интернете. Работа заключается в непрерывном общении с потенциальными покупателями. Иными словами работать нужно, чем не очень хотят заниматься большинство соискателей. Усердно работая, у нас можно зарабатывать не менее 1 000 рублей, но даже это не спасает.





Складывается ощущение, что предприимчивые и активные молодые люди действительно уехали из Гродно. Руководители автосервисов говорят, что по объявлениям к ним все чаще приходят трудоустраиваться люди «с запахом» — после вчерашнего или еще даже навеселе. Большой удачей считается, когда на сервис возвращается сотрудник, который попробовал себя за границей и решил вернуться.