ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автосервисам Гродно не хватает сотрудников. Всех толковых «вымывает» Польша и забирает армия?

17.11.2018 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Автосервисы Гродно столкнулись с серьезной проблемой — невозможностью набора нового персонала, сообщает autogrodno.by.



Свежий пример: в редакцию в октябре обратилось сразу 7 компаний с просьбой о помощи в поиске сотрудников. Мы разместили свое объявление, которое увидело почти 25 000 человек, в основном мужчин, но в результате получили лишь несколько звонков. Такого в нашем опыте еще не было. Что же происходит на рынке труда? Неужели все свободные молодые люди действительно уехали на заработки в Польшу, Германию, США и т.д?

— Уже в прошлом году мы почувствовали отток трудоспособного населения, когда планировали расширить свой штат, — рассказал AutoGrodno.by директор одного из автосервисов, пожелав остаться анонимным. — Но в этом году вопрос стал особенно остро, примерно с лета. Теперь получается, что если раньше я мог расстаться с мастером, который позволял себе лишнее, то сейчас приходится мириться. Я понимаю, что другого на его место не найти.

А ищут автосервисы не только слесарей и специалистов по шиномонтажу, но и администраторов, которым, казалось бы, не нужны глубокие знания по устройству автомобилей.

— Моего автослесаря, которого я интенсивно обучал с весны, на днях забрали в армию. Я понимаю, что через полтора года он не вернется ко мне работать, — говорит Олег, директор СТО «ОК авто». — Одновременно с лета искал ему напарника, а сейчас уже и специалиста вместо него, но кадров вообще нет. Точнее, иногда кто-то приходил, демонстрировал огромные амбиции, а на деле не хотел работать и обучаться новому. Поэтому мы до сих пор в поисках. Настроение такое, проработать зиму самостоятельно, а весной взять на обучение выпускников «7 училища». Но, опять же, и их заберет армия.

— Шесть месяцев ищу специалиста на шиномонтаж. Звонков по объявлениям почти нет. Когда звонят, говорят сразу про деньги, но работать в этой сфере не умеют, обучаться не хотят, а когда понимают, что шиномонтаж — это тяжелая работа, разговор заканчивается. До реального обсуждения зарплаты диалог даже не доходит. Хотя хороший специалист у нас бы и хорошо зарабатывал, да даже человек, готовый трудиться и обучаться, — описывает ситуацию Евгений, руководитель сервиса «АБ-Тренд».


— С лета не могу подобрать себе администратора, который бы помогал вести дела, общаться с клиентами. После объявления на АвтоГродно было два звонка, но меня тогда на месте не было, и желающих просили перезвонить буквально через час. Ни один из них не перезвонил, — говорит Денис, руководитель станции «СтартерОК».

Не менее сложная ситуация в смежных областях — в сфере продажи автомобилей.

— Мы с лета ищем специалиста по продаже автомобилей в нашем салоне, — говорит руководитель «Park Haus» Александр. — Все это время наши объявления о вакансии размещены в интернете. Работа заключается в непрерывном общении с потенциальными покупателями. Иными словами работать нужно, чем не очень хотят заниматься большинство соискателей. Усердно работая, у нас можно зарабатывать не менее 1 000 рублей, но даже это не спасает.

Складывается ощущение, что предприимчивые и активные молодые люди действительно уехали из Гродно. Руководители автосервисов говорят, что по объявлениям к ним все чаще приходят трудоустраиваться люди «с запахом» — после вчерашнего или еще даже навеселе. Большой удачей считается, когда на сервис возвращается сотрудник, который попробовал себя за границей и решил вернуться.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автосервисы Гродно столкнулись с серьезной проблемой — невозможностью набора нового персонала, сообщает autogrodno.by.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все дороги ведут на «Дажынкі». Сегодня Ивье стало столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика