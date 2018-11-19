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В Хотимске стартовали состязания по волейболу

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Прошедший недавно Кубок «Содружества» по волейболу среди ветеранов плавно перерос в Кубок района по этому виду спорта среди коллективов организаций, предприятий. Как рассказал инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе ФСК Александр Ивендиков, его владелец будет определяться в результате многоступенчатого отбора, конечным итогом которого станет финал четырех. По условиям соревнования, в целях создания боеспособных команд, разрешается выступать единой командой двум трудовым коллективам. И второе немаловажное условие — можно заявлять в команду, так называемых легионеров. Организаторами турнира рассматривается вопрос, чтобы Кубок победителю вручался на районном собрании передовиков народного хозяйства. Это придаст новый импульс для всех участников волейбольного действа.
Известны результаты первого тура соревнования. Объединенная команда «Белтелеком-РЭС» взяла верх над сборной РОЧС со счетом 2:0. Такой же результат зафиксирован во встрече райисполком — СШ №2 в пользу первых.

Александр Лейчинский

 
 
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Прошедший недавно Кубок «Содружества» по волейболу среди ветеранов плавно перерос в Кубок района по этому виду спорта среди коллективов организаций, предприятий....
 
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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