В Польше заявили, что не будут подписывать миграционный пакт ООН

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН.

«Мы уверены, что это нехорошее решение. Это не тот метод, который сможет уменьшить миграционный кризис. Наоборот, это только усилит кризис», — приводит слова Блащака радиокомпания «Польское радио» .

Как сообщает ТАСС, в начале ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель также заявил, что Польша вряд ли присоединится к соглашению по миграции.

Ранее в этот же день премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна также не станет подписывать договор ООН. По его словам, Израиль привержен защите своих границ от нелегальных мигрантов.

В октябре текущего года ряд государств выступил с критикой Всемирного пакта ООН о миграции и отказался поддерживать его: против договора выступили США, Венгрия, Австрия, Чехия, Болгария и Хорватия.