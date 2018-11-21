|
220-летие со дня рождения Адама Мицкевича - «Пророк своего времени»
22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест
28 ноября в 15.00 Генеральное консульство Республики
В программе:
В мероприятии примут участие представители общественных организаций, актеры Брестского академического театра драмы.
Приглашаем всех желающих присоединиться к чтению 28 ноября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина на бульваре Шевченко, 3.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by