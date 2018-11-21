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220-летие со дня рождения Адама Мицкевича - «Пророк своего времени»

22.11.2018 13:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 ноября в 15.00 Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, совместно с Брестской центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина приглашают брестчан принять участие в мероприятии посвященном 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича «Пророк своего времени».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60843.php

220-летие со дня рождения Адама Мицкевича - «Пророк своего времени»

В программе:

  • Чтение повести «Пан Тадеуш». Повесть на украинском, русском, польском и других языках будут читать главы дипломатических представительств в городе Бресте. 
  • Творчество и жизнь Адама Мицкевича разных периодов будет отражаться в современном формате: с помощью стихов, музыки и песочной анимации.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, актеры Брестского академического театра драмы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60843.php

220-летие со дня рождения Адама Мицкевича - «Пророк своего времени»

Приглашаем всех желающих присоединиться к чтению 28 ноября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина на бульваре Шевченко, 3. 

 
Теги: Брест
 
 
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28 ноября в 15.00 Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, совместно с Брестской центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина приглашают брестчан...
 
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