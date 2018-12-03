

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

В Белоруссии в каждое третье воскресенье ноября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот день чествуют всех тружеников сельского хозяйства и тех, кто занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, то есть людей, без устали работающих на земле и поставляющих на наши столы самые разные продукты.

В рамках районного праздника «Дожинки-2018» 17 ноября текущего года в аг. Красная Слобода прошел настоящий праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.





Главная площадь аг. Красная Слобода в этот день напоминала большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, выставкой техники, развлекательными и спортивными зонами отдыха.













В парке встречали главу Солигорского района Олега Григорьевича Поскробко и почетных гостей хлебом-солью и приветствовали песней представители 11 хозяйств Солигорского района. Здесь можно было угоститься настоящими деревенскими деликатесами и сплясать под баян. Каждый сельсовет проявил максимум фантазии, чтобы представить хозяйства, расположенные на своей территории, наилучшим образом. Разнообразные блюда национальной кухни, приготовленные кулинарами хозяйств. Все это вкусно пахнущее богатство демонстрировало еще и традиционное гостеприимство солигорчан, умение с душой приветить всех, кто заглянул к нам с добрыми помыслами.













В рамках праздника в фойе Дома культуры прошла выставка-дегустация предприятий Солигорщины.













Торжественная часть праздника, посвящённая Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла в Краснослободском Доме культуры. В зале Дома культуры собрались те, для кого трудовой день начинается с рассветом и заканчивается поздно вечером, те, кто в горячую пору работают без выходных, те, чей вклад есть в каждом хлебном каравае.













Перед собравшимися с докладом выступил председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.





— Сегодня очень важное для всех нас событие, — выступая перед участниками мероприятия, сказал председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич ПОСКРОБКО. — Этот праздник — итог большого напряженного труда всех звеньев агропромышленного комплекса, всех без исключения его работников. Мы чествует героев жатвы, которые своими мозолистыми руками, мастерством, самоотверженным трудом добывали белорусское «золото», имя которому — хлеб. Я хочу поблагодарить всех, кто достойно трудился на благо нашего района. Крепкого здоровья, благополучия, удачи!

После Олег Григорьевич и Алла Васильевна приступили к торжественной церемонии награждения лидеров трудового соперничества в АПК, тех, кто не жалеет ни сил, ни времени, ни старания ради укрепления экономики хозяйств, обеспечения продовольственной безопасности республики.

















Со словами поздравлений на сцене Дома культуры выступили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» гости праздника, представители Миноблисполкома, руководители перерабатывающих предприятий.













По итогам сельскохозяйственного года за добросовестный труд благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, почетными грамотами и благодарственными письмами Минского облисполкома и областного Совета депутатов, Солигорского райисполкома и районного Совета депутатов, профсоюза работников агропромышленного комплекса были награждены лучшие коллективы, передовики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Любовь к земле и труду передается в Солигорском районе из поколения в поколение. Громкими аплодисментами в зале встретили и поблагодарили за труд ветеранов труда, которые пришли в Дом культуры, чтобы разделить большой праздник вместе с молодым поколением работников сельского хозяйства.





Хорошее настроение участников мероприятия поддержала концертная программа, в ходе которой выступил Народный вокально-хореографический казачий ансамбль «Батька Атаман», Поп — фолк група «Лялькi Карпарэйшн», а также самодеятельные артисты Солигорщины. Концерт получился ярким, колоритным и запоминающимся.









Ну а следующие «РАЙОННЫЕ ДОЖИНКИ — 2019» пройдут в Копацевичском сельсовете. Нет благороднее труда, чем труд на земле. Именно на этом дарованном человечеству природном ресурсе формируется главное богатство любой страны – хлеб. Каждый из участников жатвы с уверенностью может сказать, что в весомом каравае Беларуси есть частичка неустанного труда солигорских аграриев.

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