ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

04.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

22 ноября 2018 20:04 2280

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

В Белоруссии в каждое третье воскресенье ноября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот день чествуют всех тружеников сельского хозяйства и тех, кто занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, то есть людей, без устали работающих на земле и поставляющих на наши столы самые разные продукты.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

В рамках районного праздника «Дожинки-2018» 17 ноября текущего года в аг. Красная Слобода прошел настоящий праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Главная площадь аг. Красная Слобода в этот день напоминала большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, выставкой техники, развлекательными и спортивными зонами отдыха.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

В парке встречали главу Солигорского района Олега Григорьевича Поскробко и почетных гостей хлебом-солью и приветствовали песней представители 11 хозяйств Солигорского района. Здесь можно было угоститься настоящими деревенскими деликатесами и сплясать под баян. Каждый сельсовет проявил максимум фантазии, чтобы представить хозяйства, расположенные на своей территории, наилучшим образом. Разнообразные блюда национальной кухни, приготовленные кулинарами хозяйств. Все это вкусно пахнущее богатство демонстрировало еще и традиционное гостеприимство солигорчан, умение с душой приветить всех, кто заглянул к нам с добрыми помыслами.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

В рамках праздника в фойе Дома культуры прошла выставка-дегустация предприятий Солигорщины.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Торжественная часть праздника, посвящённая Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошла в Краснослободском Доме культуры. В зале Дома культуры собрались те, для кого трудовой день начинается с рассветом и заканчивается поздно вечером, те, кто в горячую пору работают без выходных, те, чей вклад есть в каждом хлебном каравае.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Перед собравшимися с докладом выступил председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Григорьевич ПОСКРОБКО.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

— Сегодня очень важное для всех нас событие, — выступая перед участниками мероприятия, сказал председатель Солигорского райисполкома Олег Григорьевич ПОСКРОБКО. — Этот праздник — итог большого напряженного труда всех звеньев агропромышленного комплекса, всех без исключения его работников. Мы чествует героев жатвы, которые своими мозолистыми руками, мастерством, самоотверженным трудом добывали белорусское «золото», имя которому — хлеб. Я хочу поблагодарить всех, кто достойно трудился на благо нашего района. Крепкого здоровья, благополучия, удачи!

После Олег Григорьевич и Алла Васильевна приступили к торжественной церемонии награждения лидеров трудового соперничества в АПК, тех, кто не жалеет ни сил, ни времени, ни старания ради укрепления экономики хозяйств, обеспечения продовольственной безопасности республики.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Со словами поздравлений на сцене Дома культуры выступили генеральный директор ОАО «Беларуськалий» гости праздника, представители Миноблисполкома, руководители перерабатывающих предприятий.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

По итогам сельскохозяйственного года за добросовестный труд благодарностями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, почетными грамотами и благодарственными письмами Минского облисполкома и областного Совета депутатов, Солигорского райисполкома и районного Совета депутатов, профсоюза работников агропромышленного комплекса были награждены лучшие коллективы, передовики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Любовь к земле и труду передается в Солигорском районе из поколения в поколение. Громкими аплодисментами в зале встретили и поблагодарили за труд ветеранов труда, которые пришли в Дом культуры, чтобы разделить большой праздник вместе с молодым поколением работников сельского хозяйства.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Хорошее настроение участников мероприятия поддержала концертная программа, в ходе которой выступил Народный вокально-хореографический казачий ансамбль «Батька Атаман», Поп — фолк група «Лялькi Карпарэйшн», а также самодеятельные артисты Солигорщины. Концерт получился ярким, колоритным и запоминающимся.

В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины
В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников сельского хозяйства и АПК Солигорщины

Ну а следующие «РАЙОННЫЕ ДОЖИНКИ — 2019» пройдут в Копацевичском сельсовете. Нет благороднее труда, чем труд на земле. Именно на этом дарованном человечеству природном ресурсе формируется главное богатство любой страны – хлеб. Каждый из участников жатвы с уверенностью может сказать, что в весомом каравае Беларуси есть частичка неустанного труда солигорских аграриев.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября 2018 20:04 2280 В аг. Красная Слобода чествовали лучших работников...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Сицилии задержали почти полсотни членов "Коза ностры", среди них новый главарь мафии - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика