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Ravon отзывает более пяти тысяч Nexia R3 из-за возможной утечки жидкости гидроусилителя руля

05.12.2018 09:24 — Разное | Tut.by  
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В российском офисе Ravon объявили об отзыве 5219 единиц седана Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) узбекской сборки, реализованных с мая прошлого года по март 2018 года.


Причиной отзыва, как сообщается на сайте Росстандарта, является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы рулевого управления. На всех отзываемых Nexia R3 будет выполнена установка двух дополнительных хомутов на шланг системы рулевого управления. Все работы для владельцев машин будут бесплатными. Список VIN-кодов опубликован Росстандартом, также определить, попадает ли автомобиль под сервисную акцию, можно и на сайте производителя.

В Беларуси седан узбекской сборки предлагается с 1,5-литровым мотором (106 лошадиных сил) в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Цены начинаются от 16 тыс. рублей.

 
 
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В российском офисе Ravon объявили об отзыве 5219 единиц седана Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) узбекской сборки, реализованных с мая прошлого года по март 2018 года.
 
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