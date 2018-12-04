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Ravon отзывает более пяти тысяч Nexia R3 из-за возможной утечки жидкости гидроусилителя руля
В российском офисе Ravon объявили об отзыве 5219 единиц седана
Причиной отзыва, как сообщается
В Беларуси седан узбекской сборки предлагается с 1,5-литровым мотором (106 лошадиных сил) в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Цены начинаются от 16 тыс. рублей.
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В российском офисе Ravon объявили об отзыве 5219 единиц седана Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) узбекской сборки, реализованных с мая прошлого года по март 2018 года.
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