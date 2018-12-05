Очередная награда в копилке «Пралесачак»

17-18 ноября в украинском городе Сокаль (Львовская область) прошел международный хореографический и вокальный фестиваль «Сокальские узоры». Участниками музыкального действа стали около 700 художественных коллективов и вокалистов из Украины и Беларуси. Нашу страну представлял образцовый танцевальный коллектив «Пралесачкi» Кобринского РЦДТ.





На гостевой сцене юные артисты из Кобрина продемонстрировали хореографическое мастерство, создав своим выступлением атмосферу праздника танца, красоты и творчества. «Поварята» и «Мы маленькие дети» в исполнении воспитанников младшей группы, «Кобринская полька» и «Таўкачыкi», мастерски исполненные старшими ребятами, не оставили равнодушным украинского зрителя. По итогам конкурсного отбора для участия в гала-концерте фестиваля были приглашены и те, и другие исполнители. Результатом выступления стал Гран-при, которого была удостоена старшая возрастная группа за классику белорусского фольклора – танцевальную композицию «Таўкачыкi», и звание лауреатов первой премии, которое получили танцоры младшей возрастной группы за задорную хореографическую миниатюру «Мы маленькие дети».







–Участие в фестивале стало ярким моментом концертной деятельности коллектива, – рассказывает художественный руководитель Светлана Чирун. –Мы заметили, что хореографическое мастерство украинских исполнителей отличается от нашего как композицией, так и характером исполнения. Члены жюри, в состав которого вошли признанные деятели культуры Украины, отметили, что таких танцевальных номеров, какие продемонстрировали им мы, на фестивале еще не было.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ из архива коллектива: во время выступления.