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Очередная награда в копилке «Пралесачак»

06.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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17-18 ноября в украинском городе Сокаль (Львовская область) прошел международный хореографический и вокальный фестиваль «Сокальские узоры». Участниками музыкального действа стали около 700 художественных коллективов и вокалистов из Украины и Беларуси. Нашу страну  представлял образцовый танцевальный коллектив «Пралесачкi» Кобринского РЦДТ.

Очередная награда в копилке «Пралесачак»

На гостевой сцене юные артисты из Кобрина продемонстрировали хореографическое мастерство, создав  своим выступлением  атмосферу праздника танца, красоты и творчества. «Поварята» и «Мы маленькие  дети» в исполнении воспитанников младшей группы, «Кобринская полька» и «Таўкачыкi», мастерски исполненные старшими ребятами, не оставили равнодушным украинского зрителя. По итогам конкурсного отбора для участия в гала-концерте фестиваля были приглашены и те, и другие исполнители. Результатом выступления стал Гран-при, которого была удостоена старшая возрастная группа за классику белорусского фольклора – танцевальную композицию  «Таўкачыкi», и звание  лауреатов первой  премии, которое получили танцоры младшей возрастной группы за задорную хореографическую  миниатюру «Мы маленькие дети».


Очередная награда в копилке «Пралесачак»

–Участие в фестивале стало ярким моментом концертной деятельности коллектива, – рассказывает художественный руководитель Светлана Чирун. –Мы заметили, что хореографическое мастерство украинских исполнителей  отличается от нашего как  композицией,  так и характером исполнения. Члены жюри, в состав которого вошли признанные деятели культуры Украины, отметили, что таких танцевальных номеров, какие продемонстрировали им мы,  на фестивале еще не было.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ из архива коллектива: во время выступления.

 

 
 
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Очередная награда в копилке «Пралесачак»
 
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