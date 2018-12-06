ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор

07.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор в:

  · Развивающие группы «Вясёлка» для детей в возрасте от 6 до 8 лет.

  · Подготовительные группы для подготовки к поступлению в школу для детей в возрасте от 9 до 12 лет.

  · Творческие группы «Палитра» для детей в возрасте от 13 лет и взрослых.

  · Группы профессиональной подготовки к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения по специальности в области изобразительного искусства и архитектуры.        

  Юридический адрес: 225710 Брестская область, г.Пинск, пл. Октября, 6 Телефоны: 8(0165)316309 (секретарь), 8(0165)322697 (директор), 8(0165)317139 зам. директора по учебно-воспитательной работе.

  E-mail: pinsk-dshi4@mail.ru

  Режим работы школы: понедельник – суббота с 8.30 до 20.30 часов.

  Пинский горисполком

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор в:   ·...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это было честью для меня!" Ангела Меркель покинула пост главы ХДС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика