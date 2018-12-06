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Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор
07.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор в:
· Развивающие группы «Вясёлка» для детей в возрасте от 6 до 8 лет.
· Подготовительные группы для подготовки к поступлению в школу для детей в возрасте от 9 до 12 лет.
· Творческие группы «Палитра» для детей в возрасте от 13 лет и взрослых.
· Группы профессиональной подготовки к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения по специальности в области изобразительного искусства и архитектуры.
Юридический адрес: 225710 Брестская область, г.Пинск, пл. Октября, 6 Телефоны: 8(0165)316309 (секретарь), 8(0165)322697 (директор), 8(0165)317139 зам. директора по учебно-воспитательной работе.
E-mail:
Режим работы школы: понедельник – суббота с 8.30 до 20.30 часов.
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Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор в: ·...
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