Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» объявляет дополнительный набор в:

· Развивающие группы «Вясёлка» для детей в возрасте от 6 до 8 лет.

· Подготовительные группы для подготовки к поступлению в школу для детей в возрасте от 9 до 12 лет.

· Творческие группы «Палитра» для детей в возрасте от 13 лет и взрослых.

· Группы профессиональной подготовки к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения по специальности в области изобразительного искусства и архитектуры.

Юридический адрес: 225710 Брестская область, г.Пинск, пл. Октября, 6 Телефоны: 8(0165)316309 (секретарь), 8(0165)322697 (директор), 8(0165)317139 зам. директора по учебно-воспитательной работе.

E-mail: pinsk-dshi4@mail.ru

Режим работы школы: понедельник – суббота с 8.30 до 20.30 часов.