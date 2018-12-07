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Смертельная опасность на дороге: лось влетел в салон автомобиля

08.12.2018 10:30 — Разное | Партизан  
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6 декабря около 18.44 в Ивацевичском районе произошла авария с участием диких животных.

Как сообщает ГАИ Бреста, на 136-м километре автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, в двух километрах от д. Нехачево, 44-летняя жительница п. Жемчужный Барановичского района, управляя автомобилем Audi А4, совершила наезд на двух лосей.


В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Ивацевичская ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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6 декабря около 18.44 в Ивацевичском районе произошла авария с участием диких животных.
 
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