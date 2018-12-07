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Смертельная опасность на дороге: лось влетел в салон автомобиля
6 декабря около 18.44 в Ивацевичском районе произошла авария с участием диких животных.
Как
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Ивацевичская ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка.
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6 декабря около 18.44 в Ивацевичском районе произошла авария с участием диких животных.
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