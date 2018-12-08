ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР пролетел на «Буслике»

08.12.2018 21:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Совет польской CDRL S. A. (ТМ «Coccodrillo») сообщил Варшавской фондовой бирже о приобретения контрольного пакета акций компании СООО «Торгово – Промышленная Группа Вест Ост Юнион» ( ТМ «Буслик»).



Покупатель в ходе переговоров, проводимых с продавцами – ЕБРР и четырьмя физическими лицами — совершил согласование существенных условий приобретения 90 % акций Компании. Общая стоимость сделки $ 6, 39 млн.

Напомним.  В 2009 году ЕБРР инвестировал в розничную сеть «Буслик» $ 3 млн  за долю 25,5%. Несложно посчитать, что за почти десяток лет прироста капитала не произошло. Хорошо если остались при своих.

Розничная сеть детских товаров под брендом «Буслик» была  основана в 2006 г. Сегодня на территории Беларуси имеет 46 магазинов, из них 17 в самом Минске. В ассортимент входят детское питание, подгузники, аксессуары для новорожденных, косметика для детей, коляски, одежда, обувь, игрушки, сказки и учебная литература. Годовая выручка  $ 65 млн, EBITDA (прибыль без учета налогов) превышает $ 2 млн.

 
CDRL S.A. (Coccodrillo) — польский производитель детской одежды со своей розничной сетью (220 магазинов в Польше). За счет нового приобретения Компании рассчитывает значительно ускорить развитие сети продаж на зарубежных рынках , увеличению масштабов деятельности и уровня доходов.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет польской CDRL S. A. (ТМ «Coccodrillo») сообщил Варшавской фондовой бирже о приобретения контрольного пакета акций компании СООО «Торгово – Промышленная Группа Вест...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пашинян: Разговор с Лукашенко меня удовлетворил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.12.2018
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика