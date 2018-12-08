ЕБРР пролетел на «Буслике»









Покупатель в ходе переговоров, проводимых с продавцами – ЕБРР и четырьмя физическими лицами — совершил согласование существенных условий приобретения 90 % акций Компании. Общая стоимость сделки $ 6, 39 млн.





Напомним. В 2009 году ЕБРР инвестировал в розничную сеть «Буслик» $ 3 млн за долю 25,5%. Несложно посчитать, что за почти десяток лет прироста капитала не произошло. Хорошо если остались при своих.





Розничная сеть детских товаров под брендом «Буслик» была основана в 2006 г. Сегодня на территории Беларуси имеет 46 магазинов, из них 17 в самом Минске . В ассортимент входят детское питание, подгузники, аксессуары для новорожденных, косметика для детей, коляски, одежда, обувь, игрушки, сказки и учебная литература. Годовая выручка $ 65 млн, EBITDA (прибыль без учета налогов) превышает $ 2 млн.





CDRL S.A. (Coccodrillo) — польский производитель детской одежды со своей розничной сетью (220 магазинов в Польше). За счет нового приобретения Компании рассчитывает значительно ускорить развитие сети продаж на зарубежных рынках , увеличению масштабов деятельности и уровня доходов.



