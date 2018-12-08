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В Армении завершились внеочередные выборы в парламент

09.12.2018 19:24 — Разное | Интерфакс  
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В Армении в воскресенье завершились внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 15:00 по Киеву в голосовании приняли участие 39,54% избирателей.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, сменив на должности премьер-министра Сержа Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении.

Эти выборы также являются первыми внеочередными в истории независимой Армении.

В выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока, в том числе возглавляемая С.Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, провозгласившая намерение стать второй политической силой в новом парламенте.

Местные наблюдатели отмечают, что процесс голосования прошел спокойно, эксцессов не замечено.

В полицию поступило в целом 26 сообщений об избирательных нарушениях, Следственный комитет - 12 сообщений, которые касаются случаев двойного голосования, нарушения тайны голосования, препятствования голосованию. СК предпринимает необходимые меры для проверки полученных сообщений.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов. Для формирования стабильного парламентского большинства необходимо 54% мест в парламенте.

На выборах в парламент Армении в качестве наблюдателей были зарегистрированы представители БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, миссии наблюдателей СНГ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ, Европейского парламента, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA), "Европейская сеть организаций, ведущих мониторинг за выборами" (ENEMO), а также 22 местных наблюдательских организации.

Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются 2 млн 573 тыс. 779 граждан.

Порог явки на выборах также не предусмотрен.

По мнению наблюдателей, абсолютное большинство голосов на выборах получит представляемая действующим главой правительства Армении Н.Пашиняном политическая сила. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между партией Н.Пашиняна и Республиканской партией.

 
 
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В Армении в воскресенье завершились внеочередные парламентские выборы. По состоянию на 15:00 по Киеву в голосовании приняли участие 39,54% избирателей. Это первые...
 
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