РФ за девять месяцев ввезла из Беларуси 66% молока, предусмотренного в прогнозных балансах на год

Россия за девять месяцев импортировала из Беларуси 66,4% от объемов молочной продукции, которые предусмотрены в согласованных на год прогнозных балансах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

"Мониторинг ежемесячных объемов поставок в РФ на основании прогнозных балансов спроса и предложения идет постоянно", - сказали в пресс-службе.

Сославшись на данные ФТС, в министерстве также сообщили, что в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сухого обезжиренного молока из Беларуси снизились на 35,1%, до 52,7 тыс. тонн, сухого цельного молока - на 39,7%, до 9,9 тыс. тонн, концентрированного молока - на 35,8%, до 31,6 тыс. тонн.

"На настоящий момент сторонами согласованы и подписаны прогнозные балансы по молоку и молокопродуктам на 2019 год", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Минсельхозу и Россельхознадзору по итогам 32-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло 15 октября, было поручено до 11 декабря согласовать с Беларусью вопросы поставки сырого и сухого молока в РФ и к 11 декабря доложить в правительство.

Россельхознадзор сообщил, что с мая частично или полностью снял запрет на поставки молочной продукции с 31 предприятия Беларуси.

Непростые отношения России и Беларуси в молочной сфере еще больше осложнились после того, как Россельхознадзор с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований запретил поставки из Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра. В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Проблема была вынесена на уровень вице-премьеров двух стран - Алексея Гордеева и Михаила Русого. На их встрече было принято решение о разработке "дорожной карты" по снятию ограничений. Документ был оперативно подготовлен специалистами России и Беларуси, и с 9 июня началось снятие ограничений.