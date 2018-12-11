Пес месяц ждал хозяйку на месте сгоревшего дома – и она за ним вернулась

В Калифорнии пёс по кличке Мэдисон почти месяц ждал хозяйку на месте сгоревшего дома.

Жительница города Парадайс Андреа Гейлорд была вынуждена уехать, когда лесной пожар «Кэмп» вплотную подобрался к её дому. Перед отъездом женщина связалась с кинологом-спасателем Шейлой Салливан и попросила её найти двух своих псов, которые испугались огня и убежали.

Салливан просьбу выполнила. Спустя некоторое время она обнаружила Мэдисона на месте сгоревшего дома Гейлорд. Кинолог приносила животному пищу и воду каждый день, но пёс никого к себе не подпускал и ждал хозяйку.





Когда власти разрешили жителям уничтоженного огнём города вернуться, Андреа Гейлорд забрала пса. Второй её питомец по кличке Мигель нашёлся в приюте-питомнике в 135 км от Парадайса.