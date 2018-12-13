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Цыгане-журналисты призывают подписаться на “Шлях Кастрычніка”
14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Сейчас в стране идет подписная кампания на периодические издания. Чтобы привлечь внимание к Хотимской районной газете: кому-то напомнить о необходимости подписаться, а кого-то и впервые заинтересовать, журналисты ШК преобразились…
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Сейчас в стране идет подписная кампания на периодические издания. Чтобы привлечь внимание к Хотимской районной газете: кому-то напомнить о необходимости...
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