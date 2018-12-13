Цыгане-журналисты призывают подписаться на “Шлях Кастрычніка”

Сейчас в стране идет подписная кампания на периодические издания. Чтобы привлечь внимание к Хотимской районной газете: кому-то напомнить о необходимости подписаться, а кого-то и впервые заинтересовать, журналисты ШК преобразились…

Неожиданно самую людную улицу райцентра «атаковали» чернобровые цыганки. Навязчивые дамы предлагали погадать, снять порчу, предсказать будущее и даже оказать услугу приворота или отворота, тут уж, как кому требуется. Правда журналистов районной газеты Анну Мармузевич и Эльмиру Карпову преданные читатели быстро узнавали и от «магических» услуг отказывались.

Такой флеш-моб позволил пообщаться работникам редакции с читателями в неформальной обстановке. Большинство искренне признавались в долгой дружбе с ШК и обещали продлить подписку и на следующий год, но не за колдовские чары, конечно, а за интересную и полезную информацию.

Во время мероприятия читатели могли высказать свои просьбы или пожелания к журналистам, те пообещали, что все предложения, как говорится, взяты на карандаш и в новом, 2019 году подписчики ШК на страницах районки увидят новые интересные авторские проекты и статьи.

Напоминаем всем жителям Хотимского района, что подписка на районную газету завершается 28 декабря. Торопитесь в почтовые отделения, чтобы не остаться без новостей.

Ред.