«Цементник» у себя дома разгромил «Беллакт»





В минувшие выходные состоялись матчи очередного четвертого тура чемпионата Принеманья по мини-футболу.

В субботу состоялись три матча и все три хозяева уступили. Новогрудчане дома минимально проиграли квасовчанам 8:9. Ошмянцы – лидчанам 4:9, и Сморгонь – Островцу 2:3.

В воскресенье в 15.00 одновременно стартовали два матча в Мостах и Росси. Неманцы принимали слонимский «Форсаж» и вели лишь однажды по ходу матча, открыв в счет в игре 1:0. Все остальное время на площадке доминировали гости. Итоговый счет 6:10.

Традицию «гостеприимных» хозяев нарушил красносельский «Цементник», забивший в ворота волковысского «Беллакт» двенадцать мячей, по шесть в каждом тайме, и пропустив лишь три.

У красносельчан дублем отметились Геннадий Костюкевич, Александр Кишкун, Дмитрий Мончинский, и по голу в ворота волковычан забили Александр Асташенков, Андрей Кречак, Евгений Василевский, Дмитрий Толочко, Денис Кудашкин и Егор Литвин. У беллактовцев мячи на счету Константина Исерлиса, Дмитрия Петрова и Александра Бобрика.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Цементника» Вконтакте.

«Цементник» набрал шесть очков и догнал идущий вторым в группе «Б» МФК «Вороново».

Следующие свои матчи обе волковысские дружины проведут 23 декабря. «Беллакт» дома примет «Вороново», а «Цементник» на выезде сыграет с «ПК им. В.И. Кремко».