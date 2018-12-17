В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!», а также стартовавшей на неделе республиканской акции «Наши дети» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков.





Во время визита ребята рассказывали Дедушке Морозу о зимних опасностях, с удовольствием принимали участие в различных конкурсах: «Сложи пазл» с персонажами мультфильма «Волшебная книга», «Ох, уж эти художники!», «Безопасная ёлочка». За свои старания ребята были вознаграждены сладкими подарками, а их маме, Алесе Логис, на память спасатели вручили буклет «Безопасный Новый год».

Также в рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели провели мероприятия в средней школе №1 г. Буда-Кошелево и районном центре творчества детей и молодежи, в ходе которых ребята осваивали правила безопасного поведения в зимний период, выясняли, как правильно установить дома новогоднюю елку и обсуждали, чем опасна пиротехника. А поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов «Пиротехника» и «Поведение на льду».

















Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.