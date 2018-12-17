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Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков

18.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!», а также стартовавшей на неделе республиканской акции «Наши дети» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков.

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков

Во время визита ребята рассказывали Дедушке Морозу о зимних опасностях, с удовольствием принимали участие в различных конкурсах: «Сложи пазл» с персонажами мультфильма «Волшебная книга», «Ох, уж эти художники!», «Безопасная ёлочка». За свои старания ребята были вознаграждены сладкими подарками, а их маме, Алесе Логис, на память спасатели вручили буклет «Безопасный Новый год».

Также в рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели провели мероприятия в средней школе №1 г. Буда-Кошелево и районном центре творчества детей и молодежи, в ходе которых ребята осваивали правила безопасного поведения в зимний период, выясняли, как правильно установить дома новогоднюю елку и обсуждали, чем опасна пиротехника. А поскольку лучше всего информация усваивается через игру, то и встречи с учащимися проходили в игровой форме с демонстрацией тематических обучающих видеофильмов «Пиротехника» и «Поведение на льду».

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков
Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили многодетную семью Логис из Струков

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В рамках второго этапа акции «Безопасный Новый год!», а также стартовавшей на неделе республиканской акции «Наши дети» работники районного отдела по...
 
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