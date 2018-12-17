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Вероятной причиной ДТП в Толочинском районе стало нарушение скоростного режима

18.12.2018 21:09 — Разное | БелТА  
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Вероятной причиной ДТП в Толочинском районе стало нарушение скоростного режима
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее вероятной причиной ДТП в Толочинском районе, где погибли вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и шестилетний сын, Госавтоинспекция считает нарушение скоростного режима. Предварительную версию озвучил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов, сообщает БЕЛТА.

"Дорожное полотно М1, трасса Брест - Минск - граница Российской Федерации, была обработана песчано-солевой смесью. Асфальт был сухой, обочины не заснежены, то есть снежные переметы и ледяные наслоения на асфальтном покрытии отсутствовали. Скорее всего, один из вариантов - нарушение скоростного режима со стороны водителя", - сказал Иван Иванов.

Авария произошла вчера около 19.00 на 543-м км трассы М1. Автомобиль Kia, в котором ехал футболист со своей семьей, занесло. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в эвакуатор Mercedes. В результате ДТП водитель, его жена и их шестилетний сын скончались на месте. Младший сын футболиста в момент столкновения находился в детском кресле, что спасло трехлетнему мальчику жизнь.

На данный момент ребенок находится в больнице в Витебске. Изначально были подозрения на перелом лодыжки, в Толочине даже наложили лангету. Но в Витебске диагноз не подтвердили. По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением Витебского областного детского клинического центра Евгения Лопатнева, состояние ребенка можно оценить как удовлетворительное, он адекватен, отвечает на вопросы.

По данным УВД, водитель эвакуатора не пострадал. Следователи продолжают работать над этим делом и просят возможных очевидцев трагедии сообщить имеющуюся у них информацию о ДТП.

Тем временем фанаты футбольного клуба у стен ЦСК разместили фото погибшей семьи, принесли лампадки и цветы. Прощаться со Щербаковыми здесь будут 19 декабря.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее вероятной причиной ДТП в Толочинском районе, где погибли вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и...
 
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