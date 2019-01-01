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Погиб владелец "фэнтезийного" хутора Литовка под Новогрудком
На Новый год в своей новогрудской квартире погиб бизнесмен Сергей "Француз" Коваль. Как пишет блогер Антон Мотолько, скорее всего мужчина повесился.
Сергей Коваль / СТВ
На Новый год в своей новогрудской квартире погиб бизнесмен Сергей "Француз" Коваль. Как пишет блогер Антон Мотолько, скорее всего мужчина повесился.
Наибольшую известность Ковалю принес хутор Литовка под Новогрудком, оформленный в духе фэнтези и сказок. Не всем окрестным жителям нравилось оформление хутора, поэтому бизнесмена обвиняли в потворстве "чертовщине".
Между тем, Литовка получила заметную популярность среди туристов.
Хотя бы одна подобная информация подтвердилась? Что насчет джипов, которые якобы прорвались в Беларусь с нашей территории? А сообщение о том, что украинский пограничный легкомоторный самолет на триста метров залетел в белорусское воздушное пространство?
Надо бояться не нас, а тех, кто спровоцировал войну в Украине и чья пропаганда, к сожалению, негативно влияет на восприятие белорусами того, что происходит в Украине.
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На Новый год в своей новогрудской квартире погиб бизнесмен Сергей "Француз" Коваль. Как пишет блогер Антон Мотолько, скорее всего мужчина повесился.
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