ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковыске устанавливают обстоятельства убийства пенсионера

03.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
В Волковыске следователи устанавливают обстоятельства убийства 84-летнего пенсионера. Его тело 28 декабря в доме на ул.Рокоссовского обнаружил родственник, местный житель, сообщили   в Следственном комитете.
 
В ходе осмотра места происшествия следователи констатировали криминальный характер смерти пенсионера. "Возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица. По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний сосед убитого мужчины", - проинформировали в СК.
 
Следователи выяснили, что между пенсионером и его соседом возник конфликт, когда они распивали спиртное. "В результате гость нанес хозяину несколько ударов тупым предметом по голове, от чего пенсионер скончался. Непосредственное орудие преступления устанавливается. Расследование продолжается", - добавили в СК. 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волковыске следователи устанавливают обстоятельства убийства 84-летнего пенсионера. Его тело 28 декабря в доме на ул.Рокоссовского обнаружил родственник, местный...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы быть с ним, бросила все». Психолог отвечает читательнице, которая ради мужа устроилась на свиноферму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.01.2019
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика