Не сомневаемся, что вы узнали. Это Брест, микрорайон Ковалёво.



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Именно так выглядят с высоты эти дома.

Почему решили строить в виде трёх шестёрок, история умалчивает... Если вы не знал, есть ещё дома в виде 777, смотрите по ссылке .

Или зацените ещё несколько фоток:



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Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

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