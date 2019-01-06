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Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке

07.01.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Не сомневаемся, что вы узнали. Это Брест, микрорайон Ковалёво.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке

Именно так выглядят с высоты эти дома.

Почему решили строить в виде трёх шестёрок, история умалчивает... Если вы не знал, есть ещё дома в виде 777, смотрите по ссылке.

Или зацените ещё несколько фоток:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62294.php

Необычный ракурс Бреста - мало кому известные "666" на Ковалёвке

 
Теги: Брест
 
 
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Не сомневаемся, что вы узнали. Это Брест, микрорайон Ковалёво. Именно так выглядят с высоты эти дома. Почему решили строить в виде трёх шестёрок, история...
 
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