Трагедия в Могилёве: парень съезжал с горки на тюбинге и ударился головой в столб



Иллюстративное фото

Вот что написал очевидец в одной из могилёвских групп в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены):В УВД Могилёвского облисполкома подтвердили информацию о несчастном случае. Отметим, что кататься на этой горке было запрещено, о чём уведомляет соответствующая табличка.