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Трагедия в Могилёве: парень съезжал с горки на тюбинге и ударился головой в столб

07.01.2019 12:57 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Спасти его не смогли. Всё случилось поздно вечером 6 января в парке Подниколье.

Вот что написал очевидец в одной из могилёвских групп в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены):

"На моих глазах двое на тюбинге летели с самого верха горки. На трамплине их подкинуло. Один нормально приземлился, но тоже вроде столб задел. Второй головой о столб дался слету. Очень сильно и звонко, как колокол. Подлетели к нему - лежит на спине, кровь ручьем из носа. Признаков жизни не было. Там торговые точки рядом - оттуда подоспела девушка с салфетками, вытирала кровь. Пытались нащупать пульс - говорили вроде был. Я лично не нащупал. Реанимация приехала минут через 10. До ее прибытия мы трогать его боялись, так как медиков среди толпы не было. Вдруг с позвоночником что. Побледнел весь быстро. Работники скорой осмотрели и жестом дали понять, что кранты. И добавил один, что череп весь мягкий, как арбуз раскололась голова мол. 24 года парню. Второй, с которым ок все, сказал копчиком о столб дался. Может ему показалось от шока. Так как такого звона от копчика через куртку не могло быть. Да и двигался он нормально, явно не мог он о столб слету копчиком даться и нормально себя чувствовать".

В УВД Могилёвского облисполкома подтвердили информацию о несчастном случае. Отметим, что кататься на этой горке было запрещено, о чём уведомляет соответствующая табличка.

 
 
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Всё случилось поздно вечером 6 января в парке Подниколье.
 
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