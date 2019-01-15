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В Бресте руководству компании "АйПауэр" принесли торт-аккумулятор

16.01.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Таким тортом противники аккумуляторного завода под Брестом хотели угостить его руководство.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62588.php

В Бресте руководству компании "АйПауэр" принесли торт-аккумулятор

Брестские активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода "АйПауэр", испекли торт в подарок руководству предприятия. Торт сделан в виде аккумулятора. К нему прикреплена бумажка — "декларация соответствия" от 2008 года.

Представители завода, который построен недалеко от Бреста, постоянно уверяют, что на производстве будет использовано самое современное оборудование и поэтому предприятие не создаст угроз для экологии. Но противники этого проекта обращают внимание: сертификат на часть оборудования на заводе датирован 2008 годом.

По документам удалось обнаружить, что прошло одиннадцать лет, как было испытано оборудование, которое "АйПауэр" хочет использовать в Беларуси. Сертификат был взят в России, а само оборудование китайское. Руководство "АйПауэр" говорит, что на заводе будет инновационное оборудование, но похоже на то, что оно уже 11 лет работает в разных местах планеты. Своей очередной акцией активисты хотели показать, что оборудование, которое поставили в Брест, уже давно не современное.

Работники "АйПауэр" не поняли юмора и отказались принять торт — они вызвали милицию. Пока что никто из активистов не задержан, сообщает Белсат.

 
Теги: Брест
 
 
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Таким тортом противники аккумуляторного завода под Брестом хотели угостить его руководство. Брестские активисты, выступающие против строительства...
 
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