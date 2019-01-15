Таким тортом противники аккумуляторного завода под Брестом хотели угостить его руководство.



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Брестские активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода "АйПауэр", испекли торт в подарок руководству предприятия. Торт сделан в виде аккумулятора. К нему прикреплена бумажка — "декларация соответствия" от 2008 года.

Представители завода, который построен недалеко от Бреста, постоянно уверяют, что на производстве будет использовано самое современное оборудование и поэтому предприятие не создаст угроз для экологии. Но противники этого проекта обращают внимание: сертификат на часть оборудования на заводе датирован 2008 годом.

По документам удалось обнаружить, что прошло одиннадцать лет, как было испытано оборудование, которое "АйПауэр" хочет использовать в Беларуси. Сертификат был взят в России, а само оборудование китайское. Руководство "АйПауэр" говорит, что на заводе будет инновационное оборудование, но похоже на то, что оно уже 11 лет работает в разных местах планеты. Своей очередной акцией активисты хотели показать, что оборудование, которое поставили в Брест, уже давно не современное.

Работники "АйПауэр" не поняли юмора и отказались принять торт — они вызвали милицию. Пока что никто из активистов не задержан, сообщает Белсат .