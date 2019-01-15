Знакомьтесь — девичья футбольная команда «Феникс».

«Феникс» – символ огня, возрождения и полета.

Сейчас в команде 12 девчонок. Тренировки проходят трижды в неделю в спортивном зале ДЮСШ и в гимназии г. Дзержинска. Занятия бесплатные.

Юные футболистки уже проводят спортивные поединки и против своих сверстников – мальчишек.

С апреля девичья «Феникс» будет принимать участие в молодежном первенстве Республики Беларусь по футболу среди девочек 2006-2008 годов рождения.

Двери в футбольный клуб открыты каждой девчонке. Если у вас боевой характер и вы хотите добиться спортивных высот – приходите на тренировку!

Связаться с главным тренером, Игорем Кондратьевым, можно по телефону: + 375 (33) 391-70-18.



