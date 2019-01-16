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Евро и доллар подешевели в Беларуси
На торгах 17 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро снизился на 0,22% и составил 2,4528 рубля, пишет
Доллар подешевел на 0,05% до 2,1546 рубля.
А вот российский рубль стал дороже на 0,39% до 3,2408 белорусского рубля за 100 российских.
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На торгах 17 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро снизился на 0,22% и составил 2,4528 рубля, пишет Тelegraf.by.
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