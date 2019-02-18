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Беларусь, Литва и Польша намерены принять мужской ЧЕ-2026 по гандболу

19.02.2019 21:28 — Разное | Tut.by  
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Беларусь, Литва и Польша намерены в 2026 году принять мужской чемпионат Европы по гандболу. Соответствующее соглашение руководители национальных федераций гандбола этих стран подписали 19 февраля. В этот же день в конференц-зале «Президент-Отеля» в Минске прошла пресс-конференция, сообщает пресс-служба БФГ.


Фото: handball.by

— Для того, чтобы наша заявка победила, нужно пройти очень долгий и трудный путь. Около года назад мой хороший товарищ, коллега, президент Польской федерации гандбола и Олимпийского комитета Польши Анджей Красницки вышел на меня с таким предложением. Сказал: «Владимир, если у вас есть такая возможность».

Но для того, чтобы мы победили, нужна третья сторона. Я сразу же поговорил с президентом Литовской федерации гандбола Донатасом Пасвенскасом. Он дал согласие. И мы как представители бывшего единого государства, Речи Посполитой, решили попробовать, посмотреть, что у нас получится на фоне других европейских государств, — отметил председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев.

Далее слово взял Анджей Красницки.

— Наши страны — соседи и друзья. В последние годы под руководством Владимира Коноплева гандбол в Беларуси достиг большого прогресса. Сборные Беларуси показывают высокие результаты. Наши команды часто вместе играют, т.к. находимся рядом, и дорога не требует больших финансовых расходов. В Беларуси спорт находится на высоком уровне. Много хороших спортивных объектов. Есть хорошая поддержка президента, — сказал руководитель польской федерации.

Владимир Коноплев рассчитывает на помощь от польской стороны в решении организационных вопросов.

— Анджей уже имеет опыт проведения международных соревнований на самом высоком уровне. В 2016 году мы имели возможность в этом убедиться. Вся организация была продумана до мелочей. Впечатлили польские болельщики. Несмотря на то, что польская сборная не смогла тогда достичь высоких результатов, трибуны поддерживали свою команду до последних матчей. Нашим болельщикам стоит у них поучиться, — подчеркнул Коноплев.

Соглашение о намерениях было подписано накануне. Из-за плотного рабочего графика президент Литовской федерации гандбола Донатос Пасвенскас улетел сегодня рано утром.

Назначение хозяев чемпионата Европы-2026 предположительно состоится на конгрессе Европейской федерации гандбола в 2021 году. В связи с этим стороны договорились разработать и подписать дорожную карту по подготовке и подаче заявки в 2020 году.

Сегодня письмо о намерениях было направлено в Европейскую федерацию гандбола.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь, Литва и Польша намерены в 2026 году принять мужской чемпионат Европы по гандболу. Соответствующее соглашение руководители национальных федераций...
 
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