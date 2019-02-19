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Романтика труда: в Минске прошел республиканский слет студотрядов

20.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В национальной библиотеке собрались более четырех сотен бойцов, командиров и ветеранов движения со всех регионов страны. Все они приняли участие в республиканском слете студенческих отрядом, передает телеканал «МИР 24».

Песня и отдыхать, и строить помогает. В минувшем году студенты реконструировали столичный стадион, возводили АЭС в Островце, собирали урожай. Всего в республике сформировали около двух тысяч отрядов. И на слете наградили лучших. Переходящее знамя победителя уже не в первый раз досталось стройотряду «Эврика» из Полоцкого университета. 

«Даже россияне знают «Эврику», которая работает в Индии, Турции. Недавно нам писали ребята из Индии и передавали слова поддержки. От этого появляется гордость. Мы поднимаем уровень узнаваемости нашего университета и города», – поделился комиссар «Эврики» Полоцкого государственного университета Алексей Короткий.

Студотряды в Беларуси существуют уже 55 лет. К юбилейной дате выпустили почетный знак. Его будут вручать самым активным студентам, а также ветеранам движения. 



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В национальной библиотеке собрались более четырех сотен бойцов, командиров и ветеранов движения со всех регионов страны.
 
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