ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

21.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

17 февраля в городе Волковыске на базе СШ № 7 на трёх татами состоялись пятнадцатые юбилейные республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Кубок защитников Отечества», посвящённые воинам-освободителям и защитникам Родины. Целью и задачей данного турнира является утверждение здорового образа жизни среди детей и молодёжи. А также привлечение детей и подростков к регулярным занятием каратэ, физической культурой и спортом. Выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборной команды Гродненской области для участия в республиканских и международных соревнованиях. Так как соревнования посвящены Дню защитников Отечества, они успешно выполняют и роль своеобразного воспитателя патриотизма среди молодого поколения.

Участие принимали 19 организаций: Брестская область – Иваново: Асахи; Гродненская область – Волковыск: Бассай, Гродно: Бассай, ДЮСШ Волна; Зельва: Фудосин; Кореличи: Белый тигр; Красносельский-Россь: Канку; Свислочь: Канку; Скидель: Горыныч; Минская область – Жодино: Гепард, Смолевичи: Гепард, Узда: Бушидо; город Минск – Айсберг, Академия каратэ, Барс, Феникс. За звание лучших боролись свыше 100 спортсменов.

Участники соревновались в разделе ката и в разделе кумитэ. Именно в кумитэ поединки носили принципиальный характер, спортсмены в буквальном смысле слова сражались друг с другом, не жалея ни себя, ни соперников. Таков этот вид спорта-каратэ, в котором нет места слабым и несмелым. Открывали личные соревнования самые маленькие, те кто только-только делает первые шаги в спорте. Но и в поединках девочек и мальчиков был азарт, бескомпромиссная борьба, бесстрашие: готовые расплакаться от боли и обиды поражения, эти ребятишки вновь выходили на татами и отчаянно боролись за звание лучших! Однако самыми зрелищными получились всё же поединки с участием старших ребят, спортсменов, кто уже не первый год готовит себя быть сильным, быстрым и мужественным.

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 февраля в городе Волковыске на базе СШ № 7 на трёх татами состоялись пятнадцатые юбилейные республиканские соревнования по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске откроется новый магазин. Продукты будут стоить меньше рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика