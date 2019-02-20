15-й юбилейный республиканский турнир по шотокан каратэ-до прошел в Волковыске





17 февраля в городе Волковыске на базе СШ № 7 на трёх татами состоялись пятнадцатые юбилейные республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Кубок защитников Отечества», посвящённые воинам-освободителям и защитникам Родины. Целью и задачей данного турнира является утверждение здорового образа жизни среди детей и молодёжи. А также привлечение детей и подростков к регулярным занятием каратэ, физической культурой и спортом. Выявление сильнейших спортсменов и комплектование сборной команды Гродненской области для участия в республиканских и международных соревнованиях. Так как соревнования посвящены Дню защитников Отечества, они успешно выполняют и роль своеобразного воспитателя патриотизма среди молодого поколения.

Участие принимали 19 организаций: Брестская область – Иваново: Асахи; Гродненская область – Волковыск: Бассай, Гродно: Бассай, ДЮСШ Волна; Зельва: Фудосин; Кореличи: Белый тигр; Красносельский-Россь: Канку; Свислочь: Канку; Скидель: Горыныч; Минская область – Жодино: Гепард, Смолевичи: Гепард, Узда: Бушидо; город Минск – Айсберг, Академия каратэ, Барс, Феникс. За звание лучших боролись свыше 100 спортсменов.

Участники соревновались в разделе ката и в разделе кумитэ. Именно в кумитэ поединки носили принципиальный характер, спортсмены в буквальном смысле слова сражались друг с другом, не жалея ни себя, ни соперников. Таков этот вид спорта-каратэ, в котором нет места слабым и несмелым. Открывали личные соревнования самые маленькие, те кто только-только делает первые шаги в спорте. Но и в поединках девочек и мальчиков был азарт, бескомпромиссная борьба, бесстрашие: готовые расплакаться от боли и обиды поражения, эти ребятишки вновь выходили на татами и отчаянно боролись за звание лучших! Однако самыми зрелищными получились всё же поединки с участием старших ребят, спортсменов, кто уже не первый год готовит себя быть сильным, быстрым и мужественным.

































Подпишитесь на наш канал в