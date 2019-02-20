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Горецкий предприниматель возил зерно из России без лицензии

21.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Предприниматель из Горок оказывал коммерческим фирмам безлицензионные услуги по перевозке зерна из России в Беларусь, сообщает пресс-центр КГК.  Этот факт выявили работники Кричевской межрайонной финансовой милиции.

 

Горецкий предприниматель возил зерно из России без лицензии
Снимок носит иллюстративный характер.

35-летний местный житель с июля по сентябрь 2017 года оказывал кричевским коммерческим фирмам услуги по перевозке зерна из России в Беларусь, не имея специального разрешения  на выполнение международных перевозок грузов. В ходе проверки горецкий перевозчик представил подложные документы, в соответствии с которыми перевозка товара осуществлялась только по территории республики.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 6,5 тыс. рублей. Горецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК.

Полученный доход  предприниматель добровольно возместил в бюджет.


 
 
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  Предприниматель из Горок оказывал коммерческим фирмам безлицензионные услуги по перевозке зерна из России в Беларусь, сообщает пресс-центр КГК.  Этот факт...
 
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