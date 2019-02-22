Власти Ирландии представили план на случай Brexit без соглашения Лондона и Брюсселя

Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Ковни в пятницу представил законопроект, призванный помочь стране справиться с последствиями Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Законопроект направлен на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест и защиту прав граждан.

В частности, законопроект предусматривает сохранении существующих правил экстрадиции с Великобританией и продолжение трансграничных железнодорожных и автобусных перевозок Ирландии с Великобританией.

Над 70-страничным документом работали одновременно девять министров, это одна из самых детально проработанных инициатив, когда-либо разработанных ирландским правительством, отмечает телеканал.

Ожидается, что законопроект быстро получит одобрение в ирландском парламенте, и станет законом до 29 марта, когда запланирован выход Великобритании из ЕС.

При этом С.Ковни выразил надежду, что этот законопроект никогда не придется применять.

"Brexit без сделки станет большим шоком для экономики Ирландии", - отметил он.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобританией Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.