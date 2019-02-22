В Московском районе вручены членские билеты ОО «БРСМ» активистам из числа учащейся молодежи

В зале церемониалов администрации Московского района города Бреста группе учащихся учреждений образования в торжественной обстановке 20 февраля вручены членские билеты общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».



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Обращаясь к участникам этого мероприятия, глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Михайлович Дашко и заместитель главы администрации Алла Петровна Ульяницкая искренне поздравили ребят с этим знаменательным событием, пожелали смело и уверенно идти к достижению намеченных целей, в любых жизненных ситуациях оставаться честными и порядочными людьми.