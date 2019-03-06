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Надзорная деятельность по обеспечению пожарной безопасности объектов района

07.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На прошлой неделе работниками инспекции Несвижского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Грицкевичи» и общежития УП «Несвижское ЖКХ» в г.п. Городея по ул. Комарова. Также была завершена плановая проверка ОАО «Городейский сахарный комбинат», в рамках которой были проверены запланированные на февраль месяц мониторинги общежития и гостиницы «Городейский фальварок».

В результате проведенных надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения требований технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь:

ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Общие мероприятия

Не заключен договор с обслуживающей организацией на техническое обслуживание всех коммуникаций и установок пожаротушения (п. 3.1 Общих требований ПБ); на объекте отсутствует 10 % запас пожарных извещателей (п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»); персонал объекта, в обязанности которого входит реагирование на сигнал поступивший от АПС «тревога», не в полной мере обучен действиям в случае ее сработки (п.8.3.6 ТКП 316-2011);

Административное здание

На дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п. 48 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Прачечное помещение

На дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ); допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки (п.п. 3.1, 54 Общих требований ПБ); допускается эксплуатация помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности допускалось хранение (сушка) горючих материалов (одежды и обуви) в помещении венткамеры) (п. 9 Общих требований ПБ); места размещения первичных средств пожаротушения не обозначены указателями в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Административное здание (над прачечной)

Допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки (п.п. 3.1, 54 Общих требований ПБ); места размещения первичных средств пожаротушения не обозначены указателями в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 3.1 Общих требований ПБ); на складских помещениях не закреплены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (п.10 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Здание сокоочистки

Противопожарная дверь находится в неисправном состоянии (имеется сквозное отверстие, образованное в результате демонтажа замка и не работает устройство самозакрывания) (п.3.1 Общих требований); здание недоукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь № 35 от 18.05.2018 (п.53 Общих требований); допускается подключение электрооборудования (холодильников и электрочайников) не в соответствии с их эксплуатационной документацией (через переходники, многоместные розетки и удлинительные шнуры) (п. 9 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Продуктовое отделение

Допускается курение вне специально отведенных для этого местах и обозначенных указателями «Место для курения» (п. 11 Общих требований ПБ); двери, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п.3.1 Общих требований ПБ, п. 6.1.6 ТКП 45-2.02-279-2013);

Здание свеклопереработки

допускается эксплуатация помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности допускалось хранение металлических емкостей с горючими жидкостями) (п. 9 Общих требований ПБ);

Известковое отделение

На дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ); допускается курение вне специально отведенных для этого местах и обозначенных указателями «Место для курения» (п. 11 Общих требований ПБ); двери, ведущие в лестничную клетку, не оборудованы устройством для самозакрывания (п.3.1 Общих требований ПБ, п. 6.1.6 ТКП 45-2.02-279-2013); допускается эксплуатация помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности допускалось хранение горючих материалов (одежды, обуви и мебели) в помещении электрощитовой) (п. 9 Общих требований ПБ); здание недоукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь № 35 от 18.05.2018 (п.53 Общих требований); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Здание склада готовой продукции

Допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки (п.п. 3.1, 54 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Отделение мелкой фасовки

Допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки (п.п. 3.1, 54 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится не своевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ); не разработана инструкция по пожарной безопасности либо иной документ, регламентирующий периодичность очистки технологического оборудования и строительных конструкций от горючей пыли во всех помещениях (п. 22 Общих требований ПБ);

Отделение маркетинга

Не проводится противопожарный инструктаж с работниками отдела (отсутствуют инструкции и журнал инструктажей) (п.п. 3.2 и 58 Общих требований ПБ); работники отдела не в полном объеме владеют знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ); допускается  размещение на путях эвакуации различного рода технического оборудования, мебели и других веществ и материалов уменьшающие минимальную ширину и высоту эвакуационных путей и выходов по всему зданию (п. 50 Общих требований ПБ);

Административное здание со столовой

план эвакуации людей при пожаре не соответствует форме установленной постановлением МЧС №21 от 20.04.2018 (п. 45 Общих требований ПБ); на дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ); отсутсвует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС РБ от 28.04.2018 №28 (п.п. 3.2, 7 Общих требований ПБ); внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарный кран) на 1 этаже столовой находится в неисправном состоянии (заглушен) (п.3.1 Общих требований ПБ);

Здание жомосушильного отделения

Противопожарные ворота находятся в неисправном состоянии (п.3.1 Общих требований); на несущих металлических элементах имеются следы сколов и отшелушивания огнезащитного покрытия (п.27 Общих требований); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Механическая мастерская

 

Работники не в полном объеме владеют знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ);

ТЭЦ

Отсутствуют знаки направления эвакуации на лестничных маршах (п.44 Общих требований); на дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ);

Депо тепловозов

Работники не в полном объеме владеют знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ); на дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ);

Административное здание свеклоприемного пункта

Работники не в полном объеме владеют знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ); на дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ);

Цех по производству фруктовой продукции

Допускается загромождение путей эвакуации из складских помещений с готовой продукцией (п.50 Общих требований); здание недоукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь № 35 от 18.05.2018 (п.53 Общих требований); допускается загромождение пожарного крана готовой продукцией, в результате чего не обеспечивается возможность использовать пожарный кран в случае возникновения пожара (п.3.1 Общих требований); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Силосы

На несущих металлических элементах имеются следы сколов и отшелушивания огнезащитного покрытия (п.27 Общих требований); отсутствуют знаки направления эвакуации на лестничных маршах (п.44 Общих требований); на дверях складских помещений отсутствуют указатели по взрывопожарной опасности (п.10 Общих требований); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Отделение механизации

Работники не в полном объеме владеют знаниями по действиям на случай возникновения пожара) (п. 6 Общих требований ПБ); на дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ); допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с давлением, ниже допустимого (п.п. 3.1, 54 Общих требований ПБ); техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Склад ГСМ и АЗС

АЗС и склады ГСМ не укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь № 35 от 18.05.2018 (п.53 Общих требований);

Гостиница «Городейский фальварак»

Под лестничным маршем запасного выхода (на 1 этаже) встроено помещение (п.50 Общих требований);

Ресторан «Трактир»

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре проводится несвоевременно и не в полном объеме (п. 3.1 Общих требований ПБ);

Сырьевая лаборатория

На дверях, расположенных на путях эвакуации, замки не обеспечивают возможности их свободного открывания без ключа (п.48 Общих требований ПБ); здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь № 35 от 18.05.2018 (п.53 Общих требований); в подсобном помещении допускается хранение (складирование) веществ и материалов без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности тушения (п.п. 9, 31 Общих требований).

Общежитие УП «Несвижское ЖКХ» г.п.Городея, ул.Комарова, д.5

Первичные средства пожаротушения на первом этаже (огнетушитель ОП-40) находятся за стеклом, что исключает возможность его использования в случае необходимости (п.53 Общих требований пожарной безопасности); здание общежития не обеспечено первичными средствами пожаротушения из расчета нормативного (1 ОП-8 на каждые 20м коридора) (п.53 Общих требований пожарной безопасности); поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности (Постановление МЧС №21 от 20.04.2018, п.42 Общих требований пожарной безопасности);  здание общежития не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (п.8.2 табл.1 НПБ 15-2007, п.18 табл.13 СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре», прил. «У» ТКП 45.2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»; допускается курение на территории общежития (в коридорах общежития) (п.11 Общих требований пожарной безопасности);

не разработаны схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действия в случае возникновения пожара (п.46 Общих требований пожарной безопасности); допускается складирование веществ и материалов в подвальном помещении без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения (п.31 Общих требований пожарной безопасности); пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности (п.44 Общих требований пожарной безопасности); в дверных проемах при выходе из коридоров в лестничные клетки не установлены дымонепроницаемые двери с уплотнением в притворах и устройствами для самозакрывания (п.п. 49, 3.1 Общих требований пожарной безопасности); деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом (п.26 Общих требований пожарной безопасности).

ОАО «Грицкевичи»

Административное здание ОАО «Грицкевичи»:

Не произведена корректировка общеобъектовой инструкции о пожарной безопасности в соответствии с требованиями (п.8 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования Декрета Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 «О развитии предпринимательства») (далее – Общие требования ПБ), Постановление МЧС №28 от 28 апреля 2018 года «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности); допускается курение вне специально отведенного места (п.11 «Общих требований ПБ); не все замки на дверях эвакуационных выходов (двери разделяющие коридоры, двери лестничных клеток, вестибюля и холлов, а также наружные эвакуационные двери) оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ); план эвакуации людей при пожаре из здания не соответствует требованиям действующего законодательства (п. 45 Общих требований ПБ, п.1 Постановления МЧС №21 от 20.04.2018).

МТФ «Супруновичи»: не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ);

допускается курение вне специально отведенного места (п.11 «Общих требований ПБ); допускается хранение (складирование) веществ и материалов в подсобном помещении без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов (п.п. 9, 31 Общих требований ПБ).

МТФ «Грицкевичи»: допускается курение вне специально отведенного места (п.11 «Общих требований ПБ); допускается эксплуатация печи не заводского (кустарного) изготовления в помещении полеводческой бригады. Подтверждающие документы завода изготовителя о ее промышленном (заводском) изготовлении не представлены (п. 27 Общих требований ПБ);

допускается оставление без присмотра, включенных в электросеть электрических приборов, в помещении заведующего МТФ, эксплуатационными документами на которые не допускается их работа без надзора (п.30 Общих требований ПБ).

Столовая «На скрыжаванні»:

не все места размещения первичных средств пожаротушения обозначены указателями в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 (п. 3.1 Общих требований ПБ); допускается курение вне специально отведенного места (п.11 «Общих требований ПБ); не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ).

Магазин «На скрыжаванні»:

не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ); план эвакуации людей при пожаре из здания не соответствует действительности (п. 45 Общих требований ПБ, п.1 Постановления МЧС №21 от 20.04.2018).

Склад ГСМ:

склад ГСМ не оборудован системами пожарной сигнализации (п.9.1 табл.1 НПБ 15-2007* «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения».

Пилорама:

не для всех складских помещений определены категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.10 Общих требований ПБ); не организована систематическая очистка помещения, где в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях. Также не определена периодичность очистки вышеуказанного помещения согласно инструкции по пожарной безопасности либо другим документам, утвержденных субъектом хозяйствования (п.22 Общих требований ПБ).

Машинно-тракторный парк: допускается эксплуатация неисправных огнетушителей (отсутствует давление) (п. 3.1 Общих требований ПБ);

допускается эксплуатация печи не заводского (кустарного) изготовления. Подтверждающие документы завода изготовителя о ее промышленном (заводском) изготовлении не представлены (п. 27 Общих требований ПБ).

Аккумуляторная:

допускается эксплуатация помещения аккумуляторной не по назначению (допускается хранение (складирование) веществ и материалов без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов) (п.п. 9, 31 Общих требований ПБ);

допускается эксплуатация неисправных огнетушителей (отсутствует давление) (п. 3.1 Общих требований ПБ).

Административное здание МТП:

не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ); не разработан план эвакуации людей при пожаре из здания (п. 45 Общих требований ПБ, п.1 Постановления МЧС №21 от 20.04.2018); допускается курение вне специально отведенного места (п.11 «Общих требований ПБ);

не представлены протоколы испытаний наружных пожарных лестниц (п. 9 Общих требований ПБ, СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш»).

Склад запчастей:

допускается хранение (складирование) веществ и материалов в подсобном помещении без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов (31 Общих требований ПБ, п.29 Постановления МЧС №24 от 20.04.2018 «Об утверждении инструкции о порядке хранения веществ и материалов»); помещение склада запчастей не укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно нормативного (п.53 Общих требований ПБ, табл.1 Приложения 1 к постановлению МЧС №35 от 18.05.2018 «об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»);

допускается эксплуатация печи не заводского (кустарного) изготовления. Подтверждающие документы завода изготовителя о ее промышленном (заводском) изготовлении не представлены (п. 27 Общих требований ПБ).

Склад минеральных удобрений д.Супруновичи:

склад не укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормативного (п.53 Общих требований ПБ, табл.2 Приложения 1 к постановлению МЧС №35 от 18.05.2018 «об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»).

Молочно-товарная ферма «Нелепово»:

не проведен внеплановый противопожарный инструктаж с работниками объектов в связи с изменением законодательства в области пожарной безопасности (п.58 «Общих требований пожарной безопасности», п.10 Постановления МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»); не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудовать устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ).

Молочно-товарная ферма «Мацилевщина»:

не все замки на дверях эвакуационных выходов оборудовать устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований ПБ); административное здание МТФ не обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно нормативного (п.53 Общих требований ПБ, Приложения 2 к постановлению МЧС №35 от 18.05.2018 «об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»); не представлены протоколы испытаний наружных пожарных лестниц (п. 9 Общих требований ПБ, СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш»);

допускать хранение (складирование) веществ и материалов в помещении хранения дезинфицирующих средств без учета их агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения в соответствии с порядком хранения веществ и материалов (п.п. 9, 31 Общих требований ПБ); допускается хранение горючих жидкостей в помещении компрессорной (п.9 Общих требований ПБ); допускается складирование горючих материалов в электрощитовой (п.9 Общих требований ПБ).

Центральный склад:

склады, находящиеся на территории центрального склада не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормативного (п.53 Общих требований ПБ, табл.2 Приложения 1 к постановлению МЧС №35 от 18.05.2018 «об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»); допускается складирование горючих материалов в электрощитовой (п.9 Общих требований ПБ).

Несвижский РОЧС.


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На прошлой неделе работниками инспекции Несвижского РОЧС был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности ОАО «Грицкевичи» и общежития УП «Несвижское...
 
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