ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший подарок — это внимание!

07.03.2019 15:35 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского райсполкома провели акцию «Лучший подарок — это внимание!».

Лучший подарок — это внимание!

К Международному женскому дню дополнительное внимание организаторы акции уделили автомобилисткам Ганцевичского района, сообщил корреспонденту «СП» первый секретарь Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Занько.

Волонтеры «Доброе Сердце» совместно с инспектором ГАИ Сплендером Игорем Юрьевичем поздравляли автолюбительниц с 8 Марта и вручали цветы и поздравительные открытки.

Стоит отметить, что по началу у некоторых автоледи на лицах читалось недоумение и недоверие, но потом все сменялось весенней улыбкой и словами искренней благодарности за уделенное внимание.


(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика