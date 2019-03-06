В преддверии празднования Международного женского дня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» совместно с отделением ГАИ отдела внутренних дел Ганцевичского райсполкома провели акцию «Лучший подарок — это внимание!».





К Международному женскому дню дополнительное внимание организаторы акции уделили автомобилисткам Ганцевичского района, сообщил корреспонденту «СП» первый секретарь Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Занько.

Волонтеры «Доброе Сердце» совместно с инспектором ГАИ Сплендером Игорем Юрьевичем поздравляли автолюбительниц с 8 Марта и вручали цветы и поздравительные открытки.

Стоит отметить, что по началу у некоторых автоледи на лицах читалось недоумение и недоверие, но потом все сменялось весенней улыбкой и словами искренней благодарности за уделенное внимание.















































(Visited 1 times, 1 visits today)