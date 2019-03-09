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Церковь XVIII века сгорела в д. Леликово на границе с Украиной

10.03.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ле́ликово — деревня в Кобринском районе Брестской области. Входит в состав Дивинского сельсовета. Деревня расположена на юго-восточном берегу Теребовичского канала в 3 км к северу от белорусско-украинской границы, в 47 км к юго-востоку от города и станции Кобрин, в 97 км к востоку от Бреста, в 9 км к юго-востоку от Дивина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64191.php

Церковь XVIII века сгорела в д. Леликово на границе с Украиной

фото - Опасный Брест

По информации очевидцев, сегодня там сгорела церковь XVIII века.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64191.php

Церковь XVIII века сгорела в д. Леликово на границе с Украиной

Церковь св. Дмитрия Солунского. Фото: А. Дыбовский, июль 2005 г.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ле́ликово — деревня в Кобринском районе Брестской области. Входит в состав Дивинского сельсовета. Деревня расположена на юго-восточном берегу Теребовичского...
 
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