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Церковь XVIII века сгорела в д. Леликово на границе с Украиной
10.03.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Ле́ликово — деревня в Кобринском районе Брестской области. Входит в состав Дивинского сельсовета. Деревня расположена на юго-восточном берегу Теребовичского канала в 3 км к северу от белорусско-украинской границы, в 47 км к юго-востоку от города и станции Кобрин, в 97 км к востоку от Бреста, в 9 км к юго-востоку от Дивина.
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По информации очевидцев, сегодня там сгорела церковь XVIII века.
Церковь св. Дмитрия Солунского. Фото: А. Дыбовский, июль 2005 г.
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