На территории Гродненской области в текущем году уже зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние





О дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых страдают дети мы писали неоднократно. Тем не менее, эта тема остается актуальной. Так, в январе и феврале текущего года на территории Гродненской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять несовершеннолетних, один погиб.

Среди пострадавших в результате ДТП детей большинство — пешеходы и пассажиры. В некоторых случаях взрослые перевозили детей с нарушением установленных правил, без использования удерживающих устройств и ремней безопасности. Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит прибегать к резким маневрам. Судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Перевозка детей в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств соответственно весу и росту ребенка.







Культура поведения на дороге должна прививаться с детства. Самый серьезный вопрос воспитания юных пешеходов ложится на их родителей. Дети на улице всегда стараются подражать взрослым. Следует учитывать еще и психологические особенности, связанные с восприятием мира глазами ребенка, который не всегда может объективно оценить степень опасности в той или иной дорожной ситуации. Например, определить расстояние до приближающегося транспорта и скорость, с которой он движется. Каждому водителю всегда нужно помнить об этом и быть более внимательным на дороге. Увидев ребенка, нужно снизить скорость даже в том случае, если нет реальной опасности. Ведь, засмотревшись или заигравшись, ребенок может выбежать на проезжую часть и оказаться под колесами автомобиля. Помните! Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним, может перечеркнуть все словесные предостережения.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы, организации, учреждения образования. Особое внимание обращается на пресечение нарушений Правил дорожного движения, приводящих к травмированию детей.

Александр ЖУК,

старший инспектор ДПС ОГАИ,

майор милиции.