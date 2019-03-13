ДК и «ЧК» приглашают на чемпионат по интеллектуальным играм

Дзержинский ГДК «народный» клуб интеллектуальных игр «ЧК» приглашают принять участие в чемпионата по интеллектуальным играм.

Вы много читаете или любите разгадывать скан-, кросс- и прочие ворды?

Много путешествуете и знакомитесь в интересными местами и людьми или только мечтаете об этом?

Вы говорите, что не против выйти куда-нибудь отдохнуть после трудовой недели, но думаете, что в нашем маленьком городе мало интересностей и «некуда пойти»?

Вы считаете себя непревзойденным авторитетом во всех вопросах и готовы это доказать?

Или, может быть, вам кажется, что в этом мире уже ничто не способно вас удивить?

Что ж, возможно, вас это заинтересует — Дзержинский ГДК «народный» клуб интеллектуальных игр «ЧК» предупреждает, что скоро начнется третий районный Чемпионат по интеллектуальным играм.

Для справки: интеллектуальные игры — это не нарды или шахматы. Это — вопросы, ответы на которые необходимо найти за минуту, а то и меньше. Вопросы, которые сначала кажутся сложными и непонятными, и после которых, получив ответ, вы удивленно скажете: «Я же все это знал! Как я мог не догадаться?»

Позднее, словив волну логики, вы начнете получать кайф от каждого «взятого» вопроса.

Это — каскад информации за полтора часа, информации, которую вы еще долго будете осмысливать, обсуждать и «переваривать» со своими сокомандниками, друзьями и членами семьи. В общем, что тут долго рассусоливать — присоединяйтесь к клубу интеллектуальных игр «ЧК», и сами все увидите!

Подробности по телефонам: 8 (017-16) 9-39-44, 5-24-59, +375 (25) 725-11-23.

Ну, а для тех, кто уже определился и собирается участвовать в Чемпионате — вот ТУТ находится вся необходимая информация. К слову, вы бы поторопились с заявочкой, количество мест ограничено.



