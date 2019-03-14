Личная и имущественная безопасность пожилых людей

Большое внимание в нашем районе уделяется такой категории граждан, как пожилые люди. Обеспечение их безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности Шарковщинского РОВД.

Несмотря на проводимую активную профилактическую работу, которую ведут сотрудники РОВД, пожилые граждане продолжают доверять незнакомым людям, запуская их в свои дома, не высказывая при этом настороженности. С одной стороны, благодаря разъяснительной работе в средствах массовой информации, к лицам цыганской национальности в настоящее время пожилые люди научились относиться с должной степенью недоверия и сообщать об их визитах в РОВД или участковому инспектору милиции. С другой стороны, односельчане, которые злоупотребляют спиртными напитками и могут быть частыми гостями, во время своих визитов, хорошо изучив хозяйство, где что лежит в доме пожилого человека, совершают кражи. Иногда складывается парадоксальная ситуация, когда пожилой человек пускает к себе в дом незнакомца или даже нескольких незнакомых ему людей — пропуском в данном случае служит бутылка со спиртным, которую ему предлагают распить вместе. После подобных совместных распитий, иногда можно не досчитаться некоторого своего имущества. Поиск в данном случае затруднен тем, что потерпевший не знает даже имен тех людей, с которыми совсем недавно сидел за одним столом. Так же, хотелось бы обратить внимание на меры личной и имущественной безопасности при нахождении пожилых лиц на улице и в иных общественных местах, а именно, не оставлять велосипеды при посещении учреждений без противоугонных устройств, не разговаривать с незнакомыми людьми, интересующимися временем получения пенсии, ее размерами и местом жительства, избегать конфликтных ситуаций с лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не стать жертвой преступного посягательства необходимо выполнять следующие меры предосторожности.

Позаботьтесь о степени надежности и секретности вашего дверного замка, установите дополнительное запорное устройство на входную дверь и постоянно им пользуйтесь.

Оборудуйте входную дверь глазком и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь ими, при открывании двери на звонок в квартиру.

Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните этот список в укромном месте.

Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей, преступники очень часто этим пользуются.

При уходе из квартиры, тщательно закрывайте балконные двери, все окна и форточки, особенно на первом этаже.

В случае длительного отсутствия, попросите соседей присмотреть за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из почтового ящика, договоритесь с отделением связи об отмене на это время доставки вашей почты.

На время отпуска, отъезда передайте самые ценные вещи на хранение родственникам, в квартире не запирайте на замок шкафы и ящики, это предохранит в случае квартирной кражи мебель от повреждений.

Если вы потеряли ключи от квартиры, немедленно оповестите об этом ваших домашних и соседей, обеспечьте присутствие в квартире кого-либо из близких, как можно скорее смените замки на дверях, не рекомендуется прикреплять к ключам от квартиры никаких предметов, позволяющих определить их владельца.

Постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре и на лестничной площадке перед входной дверью и придворовой территорией, это позволит вам разглядеть в дверной глазок лица посетителей.

Если посетитель вам не знаком и представляет службу, которую вы не вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное удостоверение, позвоните в организацию, которую он представляет, в случае сомнения, попросите зайти в другое время, обратитесь к соседям, позвоните в милицию.

Решительно отказывайтесь от предложений незнакомых лиц погадать в вашей квартире, перепеленать ребенка, напиться воды, заговорить от болезней; такие способы проникновения часто заканчиваются кражей ценных вещей и денег, немедленно сообщите о таких людях в милицию.

Если вы стали жертвой преступления, или вам что либо известно об их злодеяниях, убедительная просьба сообщить об этом в дежурную часть РОВД по телефонам: «102», 4-12-02 или по телефонам: 327-33-02 (Велком), 297-88-68 (МТС).

П. ПАЧКОВСКИЙ,

начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Шарковщинского РОВД.