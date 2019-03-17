Суд огласил приговор по делу об обрушении трибуны в цирке шапито в Заславле

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района огласил судебное постановление по уголовному делу об обрушении трибуны в цирке шапито в Заславле, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывший директор цирка признан виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 БВ, что составляет Br5,1 тыс.

ЧП произошло 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка шапито. Перед началом циркового представления во время рассадки зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. Травмы различной степени тяжести получили 6 человек. Медицинские работники диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, а у 62-летней жительницы Минского района - перелом крестца.

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