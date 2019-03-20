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Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района

21.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района
«Вместе мечтаем, планируем, строим будущее нашей Пинщины» – под таким девизом в Пинском районном исполнительном комитете прошла встреча активистов Детского парламента с руководством исполнительной власти. Символично, что мероприятие состоялось в преддверии важного государственного праздника – Дня Конституции Республики Беларусь.

Детский парламент района представили лучшие ученики учреждений образования, победители олимпиад, отличники учебы, дипломанты конкурсов, активисты ОО «БРСМ», одним словом – молодежные лидеры.

Это представители различных школ – Александра Кондерешко из Пинковичской, Дарья Киркевич из Оснежицкой, Элина Богдан из Городищенской, Эвелина Середич из Плещицкой, Яна Копытник из Стытычевской, Людмила Латышевич из Лыщенской, Анастасия Ковалевич из Бобриковской, Даниил Довгий из Оховской, Евгений Кохнюк из Молотковичской и Евгений Сошнянин из Парохонской.


Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района
Встреча началась с экскурсии по Пинскому районному исполнительному комитету, которую провели заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский и главный специалист сектора идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома О.Ф. Сидорчук. Школьники посетили отделы и управления райисполкома, узнали много интересной информации из первых уст.

После этого участники Детского парламента встретились с председателем райисполкома И.М. Брилевичем. Игорь Максимович нашел в своем плотном рабочем графике время для общения с молодежью. Он подчеркнул, что готов выслушать идеи и предложения, которые помогут сделать нашу любимую Пинщину еще лучше.

Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района
 Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района
Председатель районного Детского парламента, учащаяся Пинковичской средней школы имени Я. Коласа Александра Кондерешко и ее заместитель, учащийся Оховской СШ Даниил Довгий ознакомили с работой Детского парламента.

Старт его деятельности был дан 10 ноября 2018 года и включает различные направления:

  • молодежные инициативы,
  • организацию досуга,
  • развитие детского и молодежного движения,
  • гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание,
  • развитие физической культуры, спорта, туризма,
  • освещение важных событий с помощью социальных сетей.

Школьники рассказали о творческих, научных и социальных инициативах, выдвинутых Детским парламентом. Так, Дарья Киркевич рассказала о проекте Оснежицкой школы по созданию ютуб-канала, на котором будут размещаться все актуальные события и новости школы. Ангелина Козляковская с ребятами из Пинковичской школы предлагает создать на просторах социальных сетей «СелфИсторию», посвященную Году малой родины. Суть в том, чтобы запечатлеть достопримечательности населенных пунктов района или сделать селфи с несколькими поколениями семьи.

Яна Копытник вместе с другими учениками Стытычевской школы принимает участие в трансграничном проекте «Водные инспекторы». Ребята проводят исследования воды в реке Ямище, а также решили найти как можно больше информации об этой водной артерии.

Одно из самых интересных предложений прозвучало от ученика Молотковичской школы Евгения Кохнюка. Он высказал просьбу местной молодежи о строительстве в агрогородке воркаут-площадки для занятий спортом на открытом воздухе. Инициативы нашли поддержку председателя районного исполнительного комитета, по ним были даны конкретные поручения. Обращаясь к участникам «круглого стола», И.М. Брилевич отметил, что от активной жизненной позиции молодежи зависит будущее страны, пожелал ребятам быть настойчивыми и целеустремленными.

Активисты Детского парламента встретились с руководством исполнительной власти Пинского района
Мероприятие прошло в непринужденной теплой атмосфере. «Благодаря этой встрече у ребят, которые представляют Детский парламент, появилась возможность проявить себя, озвучить задуманные идеи, раскрыть свои лидерские качества. Актив нашего районного парламента искренне надеется, что сочетание опыта, профессионализма взрослых и свежего неординарного подхода молодых людей даст позитивный результат»,  – поделилась впечатлениями Александра Кондерешко.

В завершение все участники получили памятные подарки. Встреча, организаторами которой выступили отдел по образованию и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, вызвала неподдельный интерес у юных парламентариев и обещает стать традиционной.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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