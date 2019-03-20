Сила туристов во взаимопонимании и единстве духа

Недавно команда воспитанников государственного учреждения образования «Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» вернулась с победой с соревнований по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях, которые проходили в рамках республиканской спартакиады среди детей и молодежи.

До этого прошла такая же спартакиада, только на областном уровне. Участие в ней принимали пятнадцать команд. Команда туристов со Смолевичского района показала там отличный результат, заняв призовые места в командном и личном зачетах. По итогам областной спартакиады была сформирована команда для участия в сборах, которые проходили в конце января на базе Смиловичского центра туризма. В нее вошли туристы из трех регионов: Смолевичского, Борисовского и Солигорского. По результатам работы на сборах был проведен отбор и сформирована команда для участия в соревнованиях в рамках республиканской спартакиады. Смолевиччину на соревнованиях по туризму представляли Евгения Ермакович, Тамара и Марина Клемантович, Сергей Подборский, Илья Мартынчик. Все они проявили немало усердия и усилий, чтобы показать там высокие результаты. Для подготовки к соревнованиям им приходилось ездить в Борисов на тренировки, чтобы совместно отработать элементы и показать хороший уровень командной работы.

– Такие успешные результаты – работа не одного года, – рассказывает руководитель объединения по интересам «Туристское многоборье» – педагог дополнительного образования Елена Николаевна Диденко. – Дети занимаются туризмом по несколько лет. К примеру, Сергей Подборский в прошлом году на республиканских соревнованиях по технике пешеходного туризма занял третье место среди своей возрастной группы. Ребята много работают сами, чтобы добиться результатов. Да, потенциал у нас большой, но не всегда хватает места для занятий, учитывая перегруженность зала. То, что мы можем, используем и стараемся делать это по-максимуму. Ребята ездят на соревнования, выполняют взрослые разряды, подтверждающие уровень их мастерства. Это тоже является для них стимулом, подстегивает работать еще лучше.

Нужно добавить, что в этом году управление по образованию, спорту и туризму во главе с Илоной Юрьевной Гриневецкой сделало государственному учреждению образования «Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» отличный подарок – спортивно-туристское снаряжение на сумму 20 тысяч белорусских рублей, что стало значимым подспорьем для дальнейших плодотворных тренировок. Ведь без хорошего снаряжения, бесспорно, трудно достигнуть отличных результатов и значимых побед.

Да, туристы СШ №1 Смолевичей занимаются сегодня в одном зале с ребятами из гимназии. Они видят успехи друг друга, радуются этому, от этого и такая сплоченность в команде. Ребята не являются соперниками на тренировках, на соревнованиях выступают за отдельные учреждения образования, но всегда радуются успехам друг друга. Выступая на областном и республиканском уровне, команда всегда показывает полное взаимопонимание и поддержку, ведь там они единое целое.





В школе от ГУО «Смолевичский РЦДТиК» также есть кружок «Туристенок», где дети занимаются с младшего школьного возраста. Занятия, как правило, проходят в игровой форме, поскольку у них не всегда хватает динамики рук, чтобы выполнять сложные элементы. Да, ребята учатся вязать узлы, работать с карабинами, выполнять не очень сложные элементы, например, подъем по шведской стенке. Таким образом они проходят начальную туристскую подготовку, а ребята постарше, кто заинтересовался туризмом в полной мере, начинают работать на более сложном уровне, со временем демонстрируя отличную туристскую подготовку и профессиональные навыки. Дети на тренировках настолько увлечены процессом, что иной раз занимаются по три часа, и при этом тренеры им напоминают, что пора домой, ведь завтра в школу.

Воспитанницы объединения по интересам «Туристское многоборье» – учащиеся 10 класса средней школы № 1 города Смолевичи им. В.Ф.Купревича Марина и Тамара Клемантович вернулись с соревнований с победами в личном зачете. Так, Марина заняла второе место на короткой личной дистанции в соревнованиях по туристско-прикладному многоборью, а ее сестра – третье. Девочкам пришлось пройти комплекс этапов с самонаведением, среди них – наклонная навесная переправа на 12 метров вверх (три этажа), спуск дюльфером, подъем в стременах, маятник, параллельная переправа и т.д. При прохождении этапов учитывалось время и чистота. Если возникали ошибки, участник возвращался в исходную точку и выполнял элемент сначала. Кроме этого, на каждом блоке было контрольное время прохождения этапа и, если спортсмен не вкладывался в этот отрезок, то снимался с дистанции. Девочки с дистанцией справились неплохо, единственное, чего им не хватило, большей уверенности в себе. Но результатом они и их тренер весьма довольны.

Воспитанница объединения по интересам «Туризм и спортивное ориентирование» (руководитель Алексей Антонович Диденко), учащаяся 9 класса Смолевичской районной гимназии Евгения Ермакович родилась в семье туристов. Сегодня она занимается различными видами туризма, начиная с пешеходного, заканчивая водным, осваивая плавание на байдарке. Велосипедный туризм также не остался без внимания Евгении. Не исключено, что увлечение туризмом со временем перерастет в нечто большее и будет связано с профессиональной сферой, поскольку девушка планирует поступать в Белорусский государственный университет физкультуры и спорта.

Школьными тренировками Евгения не ограничивается. Посещает тренировки по туризму, которые ведет ее отец, он же помогает лучше подготовиться к соревнованиям. Тренировочный процесс отнимает очень много времени: занятия проходят ежедневно, кроме воскресенья. Правда, посещать все иногда не представляется возможным, много сил отдается учебе.

На республиканской спартакиаде среди детей и молодежи Евгения выступала в личном первенстве. Да, стала девятой, но и этому результату девушка рада, есть еще к чему стремиться. Ведь на республиканских соревнованиях выступают самые сильные спортсмены, и с ними престижно состязаться в туристических навыках. К выполнению каждого этапа Евгения подходит основательно и считает, что лучше все сделать технически верно, без ошибок, даже если это идет и в ущерб времени.

Туризмом занимается и сестра Евгении – Софья Ермакович. И это здорово не только с позиции совместных тренировок. На всех соревнованиях девушка чувствует поддержку родного человека, а это дорогого стоит и очень помогает.

Туризм – это не только соревнования и тренировки, еще это походы. Евгения вспоминает о велопоходе, в котором они побывали летом: «За день мы проезжали 30-40 километров, были очень уставшими, но довольными, эмоции, которые получаешь во время похода, не сравнится ни с чем!»

Евгения увлекается не только туризмом, она с удовольствием занимается игровыми видами спорта. Правда, не всегда есть время, чтобы поиграть в волейбол или баскетбол. Этими тренировками иногда приходится жертвовать. Недавно Евгения вернулась с призовым местом с соревнований по лыжному ориентированию, также принимала участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма на лыжах. Да, оказывается, туристы могут преодолевать препятствия не только пешком, но еще на лыжах и на велосипедах!

Одна из любимых туристических дисциплин Евгении – ориентирование. И не важно, на лыжах оно или на велосипеде.

Учащийся десятого класса гимназии Сергей Подборский туризмом занимается уже три года. Однажды пришел на тренировку посмотреть, чем там занимаются ребята, и остался, уж очень ему пришлись по душе туристические навыки, которые осваивают ребята.

Сергею больше всего нравится техника пешеходного туризма, он любит работать с карабинами, веревками и на высоте. Самая высокая точка, до которой он добирался – пятиэтажное здание. На республиканских соревнованиях, которые проходили на полигоне МЧС, ему покорилась вершина высотой в пять этажей. Среди значимых достижений Сергея Подборского – третье место на республиканских соревнованиях в личном зачете и первое – на дистанции в командном зачете.

Сейчас идет полноценная подготовка к районным соревнованиям, ребята выкладываются полностью, стараясь добиться максимально высокого результата. И здесь не важно, районные или республиканские это соревнования.

– Победы в таких соревнованиях – это успех детей и только потом тренера, – говорит Елена Диденко. – Это их желание и горячая увлеченность туризмом позволяют достигать таких вершин. Например, Саша Румянцева занимается туризмом более пяти лет и уже в четвертом классе выезжала на областные соревнования по ориентированию. Сейчас ее младшая сестра начала посещать занятия по туризму. Младшая сестра девочек Клемонтович тоже пришла к нам в объединение, она учится в третьем классе. В туризме наблюдается преемственность поколений. Если туризм и увлекает, то, как правило, целые семьи. Мои сыновья тоже увлекаются туризмом, как я и мой муж. Для нас туризм – это не часть жизни, это вся жизнь. Старший сын Алексей Антонович Диденко тренирует детей в гимназии. Он и сам продолжает выступать на республиканских соревнованиях, естественно, свои навыки и умения передает детям. Результат на соревнованиях в рамках республиканской спартакиады – во многом его заслуга, больше, чем моя. Младший сын тоже выступал на соревнованиях, бегал на спартакиаде. Подрастает еще один турист в семье – дочь, которая учится в третьем классе.

Соревнования по туризму проходят круглый год. После соревнований в закрытых помещениях пройдут соревнования на открытой местности, в лесу, дальше будут турслеты.

Как рассказала Елена Николаевна Диденко, у Томы и Марины, Сергея Подборского есть все шансы в этом году попасть на слет Союзного государства, сейчас только нужно отлично выступить на областных соревнованиях на открытой местности, а потом и на республиканских, которые пройдут в апреле в Бобруйске. У ребят есть цель и большое желание туда попасть.

К слову, на подобном слете уже побывал один из воспитанников ГУО «Смолевичский районный центр детского туризма и краеведения» Илья Мартынчик. В свое время Илья так увлекся туризмом, что сегодня решил связать с ним жизнь. Сейчас он учится на первом курсе факультета «Спортивное ориентирование» Белорусского государственного университета физкультуры и спорта. Он продолжает участвовать во всех областных и республиканских соревнованиях по туристскому многоборью. Глядя на Илью и остальных ребят, которые сегодня занимаются туризмом, понимаешь, что расстаться с этим увлечением не возможно. Из ребят, которые пришли однажды в объединение по интересам и начали заниматься туризмом, как правило, вырастают настоящие спортсмены, которые не оставляют свое увлечение и продолжают выступать в составе сборной команды Минской области на республиканских соревнованиях.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.