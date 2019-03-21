25 марта 2019 года с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по телефону: (802237)
24-2-72 проведет и.о.председателя правления Кировского райпо Татьяна Валерьевна АКУШЕВИЧ по вопросу торгового обслуживания населения.
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«Прямая телефонная линия»
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25 марта 2019 года с 11.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» по телефону: (802237) 24-2-72 проведет и.о.председателя правления Кировского райпо Татьяна Валерьевна...
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